Trump vil beskytte allierte «med alle midler»

Det var i en telefonsamtale mellom president Donald Trump og Japans statsminister Shinzo Abe, at Trump lovte å beskytte Japan. Løftene om å ta i bruk «alle nødvendige midler» for å bistå sine allierte i Øst-Asia, kommer etter Nord-Koreas andre rakettoppskyting denne måneden, skriver The Guardian.

– Jeg er helt enig med president Trump i at vi må innse at vi må ta ytterligere grep, sa Abe etter en telefonsamtale med presidenten.

Pentagon anslår at missilet som ble testet ved inngangen til helgen, har rekkevidde til å nå flere amerikanske byer. Ifølge Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, var oppskytingen en advarsel til USA som har innført sanksjoner mot landet.

– Tiden for prat er over

USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, ser ikke noe poeng i å holde et møte i sikkerhetsrådet etter den siste nordkoreanske rakettoppskytingen.

USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, mener tiden for prat er over etter nok en rakettoppskyting i Nord-Korea. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Haley mener nok en svak advarsel fra rådet vil være verre enn ingen advarsel i lys av Nord-Koreas gjentatte oppskytinger og provokasjoner. Samtidig oppfordret hun Kina, Japan og Sør-Korea til å sende kraftigere signaler til Pyongyang.

Det er blitt spekulert i om Washington ville fremskynde et krisemøte i FNs sikkerhetsråd, men Haley avviste i går at dette er tilfellet.

– Det er ikke noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning, sa Haley og la til at Nord-Korea har brutt alle resolusjoner rådet har kommet med uten å bli straffet for det.

– Nok en sikkerhetsresolusjon som ikke øker det internasjonale presset mot Nord-Korea betydelig, er uten verdi. Faktisk er det verre enn ingenting, fordi det sender meldingen til den nordkoreanske diktatoren om at det internasjonale samfunnet ikke er villig til virkelig å utfordre ham, sa hun videre.

I går fløy to amerikanske bombefly over Koreahalvøya i det som blir sett på som en styrkedemonstrasjon etter Nord-Koreas prøveoppskyting av en rakett fredag.

– Tiden for prat er over, sa Haley.

Skuffet over Kina

Nåværende FN-resolusjoner hindrer Nord-Korea fra å utvikle sitt rakettprogram og kjernefysiske forsøk, noe Pyongyang fullstendig har ignorert.

Haley sa også at Kina nå må avgjøre om landet endelig er villig til å gjennomføre FN-sanksjonene.

På Twitter uttrykte Donald Trump at han er skuffet over at Kina, som han mener med letthet kunne løst situasjonen rundt Nord-Korea:

President Donald Trump antydet i helgen at dette kan få følger for samhandelen mellom USA og Kina, noe myndighetene i Beijing reagerer på.

– Nord-Koreas atomprogram og handelen mellom Kina og USA er to helt forskjellige spørsmål, sier Kinas visehandelsminister Qian Keming.

– Disse har ikke noe med hverandre å gjøre og bør derfor heller ikke diskuteres sammen, sier han.