Dette skal bli verdensrommets første luksushotell

Så sant du har 74 millioner kroner til overs. For det er det de billigste billettene koster om du skal ta inn på luksushotellet Aurora station når det åpner luftslusene i 2022.

Selskapet Orion Span presenterte hotellplanene på romfartsmessen Space 2.0 summit i California i dag.

Romhotellet har plass til seks gjester av gangen i tillegg til to ansatte, og oppholdet varer i 12 dager før du returnerer til jorden.

12 dager på hotell

Skal vi tro selskapet blir det heller ikke noe å utsette på standarden om bord. Administrerende direktør i Orion Span, Frank Bunger, sier til Forbes at hans gjester vil få det bedre enn mannskapet på den internasjonale romstasjonen ISS.

– I motsetning til dem, vil vår være ren og uberørt. Alt interiøret vil bli byttet ut mellom hver tur. Gjestene kan kommunisere med sine kjære der hjemme via høyhastighets-internett, sier Bunger.

Utsikten blir trolig også storslagen. Hotellet bruker halvannen time på en runde rundt jorda, og du kan få med deg 16 soloppganger og -nedganger i løpet av ett døgn.

«Lavpris»

En annen ting som skiller dette fra et luksushotell på jorda, er at du må gjennom et tre måneder langt treningsprogram før du kan reise ut.

De som har lyst på en annerledes ferie kan allerede nå betale et depositum på én prosent for å reservere rom i rommet.

LUKSUS: Hotellet har plass til seks gjester og skal holde god standard for en 12-dagerstur i verdensrommet. Foto: Orion Span

Med en relativt stiv prislapp, ligger likevel Aurora station i lavprissegmentet sammenlignet med andre overnattingssteder i rommet, hevder Bunger.

– Folk som har besøkt ISS har betalt mellom 20 og 40 millioner dollar, sier han til Forbes.

Om det skulle bli litt ensformig å kikke ned på jorda, har hotellet også lagt opp til aktiviteter for gjestene sine. Du kan blant annet delta i et forskningseksperiment med dyrking av grønnsaker i rommet eller delta i en Star Trek-inspirert virtuell opplevelse.