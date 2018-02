Det tok noen dager før astronomene var sikre på hvilken bane bilen til Elon Musk ville følge i solsystemet.

Nå har de kartlagt banen. Du kan se den i videoen under.

TESLA I RØDT: Her kan du se hvordan bilen til Elon Musk vil bevege seg i solsystemet de neste tolv årene. Lagd av Jeff Bryant med data fra JPL/Nasa. Du trenger javascript for å se video. TESLA I RØDT: Her kan du se hvordan bilen til Elon Musk vil bevege seg i solsystemet de neste tolv årene. Lagd av Jeff Bryant med data fra JPL/Nasa.

Bilen beveger seg fort i forhold til jorden. Akkurat når dette skrives, er farten 11.131 kilometer i timen, eller 3,09 kilometer i sekundet.

Den er akkurat nå 1.627.640 kilometer fra sentrum av jorden. Du kan følge den her.

Det betyr at den lille klumpen med teknologi er vanskelig å se. Du må ha et relativt stort teleskop. Under kan du se den som et lite lyspunkt som flytter på seg.

Ødelagt raskt

Elon Musk sa at bilen ville sveve ute i verdensrommet til evig tid. Det er ikke sannsynlig.

Allerede nå herjer de kosmiske kreftene med den.

– Vakuumet der ute gjør ikke så mye, det er strålingen som vil knekke den, sier kjemikeren William Carroll ved Indiana University til LiveScience.

På bildet under kan du se effekten av strålingen bilen blir utsatt for nå.

DÅRLIG MILJØ: Nærbilde av overflatemateriale som er skadet av stråling. Her har kjerner av heliumatomer truffet med høy hastighet og endret materialet. Foto: Laboratorio Nacional de Fusíon

Strålingen har det med å bryte opp båndene mellom atomene. Materialene blir slitt i stykker.

Under ett år

Det som først vil bli ødelagt, er naturlige produkter. Lær, gummi og noen komponenter i billakk er gode eksempler.

– Under de forholdene vil jeg ikke gi organiske materialer ett år en gang, sier Carrol.

Over litt mer tid, så vil selve strukturen til bilen begynne å gå i oppløsning. Nesten hele karosseriet i en Tesla Roadster består av karbonfiber. Disse fibrene, og plast, vil vare i mange år, men vil til slutt også bli revet i små biter.

Det som vil vare lengst, er metalldeler og glass. Disse kan i teorien vare evig.

Det som vil skje, er at de blir truffet av sand, støv og grus som beveger seg veldig fort.

SISTE SLUTT: Dette vil ødelegge den siste biten av bilen. Over lang nok tid, så vil mikrometeorer slik som den som lagde dette hullet, ødelegge bilen. Foto: Nasa

Slukt av solen

Det er tenkelig at bilen om en milliard år, fortsatt vil være gjenkjennelig som et teknologisk produkt. En gjennomhullet struktur i metall, som opplagt må ha vært lagd av noen, eller noe.

Spørsmålet er om bilen har så lang tid på seg.

Ekspertene i banedynamikk tror ikke det. Nettstedet Science20 har utført beregninger. Det mest sannsynlige sluttpunktet for bilen er et møte med solen.

Grunnen til at det kan skje, er at planetene påvirker banen til bilen med sin gravitasjon.

Spesielt er giganten Jupiter en betydelig ordensmakt i solsystemet.

DETTE VIL SKJE: Solen sluker objekter hele tiden. Dette er fra 28. november 2013, og viser kometen ISON som blir ødelagt av solen. Video fra NASA. Du trenger javascript for å se video. DETTE VIL SKJE: Solen sluker objekter hele tiden. Dette er fra 28. november 2013, og viser kometen ISON som blir ødelagt av solen. Video fra NASA.

Kastet ut av solsystemet

Over lang tid, flere hundre tusen til millioner av år, vil banen til bilen bli så endret at den kommer i nærkontakt med solen. Da vil den brenne opp.

Før det, kan den ha truffet jorden, men det er veldig lite sannsynlig.

Den kan også på et tidspunkt komme ekstremt nær Jupiter fra helt riktig retning.

Resultatet av det, er at den slynges ut av solsystemet, og blir en vandrer mellom stjernene.

For evig tid.