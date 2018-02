Rakettkappløpet mot Mars inn i ny fase

Den eksentriske gründeren Elon Musk sier han vil sende minst to romfartøyer til Mars innen 2022. Målet med disse er blant annet å sette opp infrastruktur for fremtidige flyvninger.

Han gir stadig nye oppdateringer på sin visjon om å skape en permanent koloni på Mars.

I går gjennomførte han en vellykket rakettoppskyting med den kraftige Falcon Heavy.

Christian Hauglie-Hanssen starter snart i sin nye jobb som direktør for Norsk romsenter. Han jobber nå i Kongsberg Defence & Aerospace. Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Det er lettere sagt enn gjort å reise til Mars, sier påtroppende direktør for Norsk romsenter, Christian Hauglie-Hanssen.

Det er iskaldt på den røde planeten, påpeker han.

– Og hvordan man skal dyrke mat der, er ennå ikke ferdig utforsket. Mennesker må ha på romdrakter, for stråling er også et uløst problem på Mars, sier romfartseksperten.

Han sitter blant annet i Eurospace Council, en organisasjon med nære bånd til ESA og EU og med fokus på europeisk romstrategi.

Verdens største rakett

Falcon Heavy som ble skutt opp klokken 21.45 tirsdag, er den kraftigste raketten som er bygget siden Apollo-programmet ble avsluttet på 70-tallet.

Den svenske astronauten Christer Fuglesang tror den vellykkede landingen er et skritt nærmere at mennesker kan reise til Mars. Foto: Stefan Jerrevång / NTB scanpix

– Dette åpner for flere muligheter til å ferdes i rommet og gjør det mye billigere å reise i fremtiden, sa den svenske astronauten Christer Fuglesang til NRK i går kveld.

Og Hauglie Hanssen istemmer at Musk har tatt et viktig skritt videre i dette kappløpet.

Kappløpet mot Mars

En rekke private selskaper har meldt seg på i «det andre romkappløpet».

De som ligger best an i et kobbel av private aktører er Elon Musk og Amazon-milliardær Jeff Bezos' Blue Origin med sin gjenbruksrakett New Shepard.

I fjor meldte også Donald Trump seg på for alvor i dette kappløpet:

– Send oss til Mars innen 2033, var beskjeden som USAs president ga til den amerikanske romfartsetaten Nasa 21. mars i fjor.

Nasas fempunkts program

Helt siden Neil Armstrong tok sine berømte steg på månen 20. juli 1969 har menneskeheten drømt om å ta steget videre.

I raketten som ble skutt opp i går befinner det seg en rød Tesla som nå svever rundt i verdensrommet. Bildene tatt fra raketten med Teslaen om bord viser vår planet i horisonten. Du trenger javascript for å se video. I raketten som ble skutt opp i går befinner det seg en rød Tesla som nå svever rundt i verdensrommet. Bildene tatt fra raketten med Teslaen om bord viser vår planet i horisonten.

Nasa har utarbeidet et fempunkts program for å nå Mars i 2033. De er nå i første fase.

Neste fase inkluderer oppskytingen av seks såkalte SLS-raketter. De skal levere komponenter til Deep Space Gateway (DSG), en ny romstasjon som skal bygges nær månen for å betjene astronauter på vei til Mars.

Ikke for pyser

I den tredje fasen skal romfartøyet Deep Space Transport (DST) bygges – det skal kunne frakte astronauter mot Mars. Fjerde og femte fase skal ende med selve ferden som skal foregå i 2033.

Turen til den ugjestmilde planeten er ikke for pyser.

Fram og tilbake til naboplaneten betyr en reise på mellom to og tre år for astronautene som deltar.