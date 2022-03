Her kan du lese om hva som skjer i krigen i Ukraina lørdag. Du kan lese om:

Ordføreren i Mariupol sier lørdag til BBC at kampene har nådd inn i sentrum av byen.

Det russiske forsvarsdepartementet sa fredag at styrkene deres «strammer grepet» om byen, og det ble meldt om kamper i gatene i sentrum.

Mariupol har nå vært beleiret i tre uker, nesten siden krigen begynte.

Bilder som er kommet ut fra byen viser at store deler er ødelagt av artilleribeskytning og luftangrep. Ifølge Reuters er 80 prosent av bygningene i byen skadet.

Ukrainske myndigheter opplyser at rundt 350.000 innbyggere fortsatt er innesperret i byen.

Oppdatert (19.03.22.)

Russiske styrker kontrollerer nå hele den ukrainske kystlinjen til Azovhavet, der havnebyen Mariupol ligger.

– Okkupantene har delvis lykkes i Donetsk-området, og har midlertidig avskåret Ukraina fra adgang til Azovhavet, sier det ukrainske forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Dermed har russiske styrker kontroll over området som knytter utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk sammen med Krim-halvøya.

Et Kinzhal kryssermissil slippes fra et russisk kampfly under en test i 2018. Foto: AP

Russland sier lørdag at de bruker landet nye hypersoniske missiler i angrep i Ukraina.

Kinzhal-missilene er nye i det russiske forsvaret og er først innført de siste par årene. De kan fly med en hastighet ti ganger raskere enn lyden.

Formålet er ifølge departementet å ødelegge et stort ukrainsk våpendepot som ligger ved byen Ivano-Frankivsk, med missiler og luftvernartilleri. Det skriver nyhetsbyrået Interfax ifølge Reuters.

Natt til lørdag har FN og partene i Ukraina fullført den første kolonnen med nødhjelp til byen Sumy, som ligger nordøst i Ukraina. Byen er en av de som er hardest rammet i krigen.

Hjelpen inneholdt 130 tonn med medisinsk utstyr, vannflasker, raske måltid og hermetikk som kan hjelpe 35.000 personer.

– Vi håper at dette er den første av mange sendinger til folk som er fanget på grunn av krigen, sier krisekoordinatoren i FN i en pressemelding.

Kolonnen med vogntog fikk en sikker passasje etter samtaler mellom det ukrainske forsvarsdepartementet og russiske styresmakter. De ble koordinert av nødhjelpskontoret til FN, OCHA.

FNs krisekoordinator i Ukraina seier de regner med å holde fram med samarbeid på begge sider i konflikten for å sørge for flere nødhjelpsforsyninger. Foto: AFP/FN

Det er på tide at fredssamtalene mellom Russland og Ukraina starter for alvor, seier presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj i en videotale natt til lørdag,

– Jeg vil gjerne at alle hører etter – særlig i Moskva. Tiden er inne for et møte. Det er tid for å snakke sammen. Det er på tide å rette opp igjen territoriell integritet og rettferdighet for Ukraina, sier Zelenskyj.

Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj i en videotale natt til lørdag. Foto: AP

Foreløpig har fredssamtalene foregått på lavere nivå mellom russiske og ukrainske delegasjoner.

– Dette er Russlands eneste sjanse til å redusere skadene av egne feil. Elles vil Russlands tap bli så store at det kommer til å ta flere generasjoner å bygge opp landet igjen, sa Zelenskyj.

På sin side skylder Russlands president Vladimir Putin på Ukraina for å trenere fredssamtalene. I en telefonsamtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz sa Putin at Ukraina kjem med urealistiske forslag i fredssamtalene.