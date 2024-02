Dette er straffesakene mot Trump

6. januar-saken i Washington, D.C.

Den føderale saken om Trumps medvirkning i stormingen av kongressen 6, januar, 2021 er utsatt på ubestemt tid etter at Trump har bedt høyesterett avgjøre om han er immun mot føderal straffeforfølgelse fordi han har vært president. En føderal appelldomstol har avvist Trumps anke. Saken skulle ha begynt 4. mars. 12. februar sendte spesialetterforsker Jack Smith et svar til høyesterett der han ba dem behandle dette spørsmålet så raskt som mulig.

FORSØKTE KUPP: Kort tid etter at Trump holdt en tale, stormet en stor folkemengde den amerikanske Kongressen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Hysjpengesaken i New York

Donald Trump blir stilt for retten i saken som blant annet handler om penger til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Torsdag 15. februar var det rettsmøte. Kravene fra advokatene til Trump ble avvist. og saken skal gå for retten. Dermed ble det satt en dato for det som blir en historisk rettssak. Aldri før har en president, tidligere eller sittende, blitt stilt for en amerikansk domstol i en straffesak. Det skal skje 25. mars. Da skal det etter planen starte med juryutvelgelse, og det er ventet at den vil vare i 6 uker.

BETALTE FOR STILLHET: Skuespilleren Stormy Daniels hadde et forhold til Trump. Hun ble betalt for å ikke snakke om det. Foto: Markus Schreiber / AP

Valginnblandingssaken i Georgia

Saken i Georgia, der Trump og 18 andre er tiltalt for å forsøke å omgjøre valgresultatet i 2020. Saken skulle ha startet i februar, men har blitt utsatt. Statsadvokat Fani Willis som er sjefanklager er anklaget for å ha hatt et upassende forhold til en av spesialetterforskerne i saken, og for å ha hatt økonomisk fordel av dette. Trump og advokatene hans har bedt om at Willis blir diskvalifisert. Dette var det høring om i Georgia torsdag 15. februar.

MUGSHOT: Donald Trump ble arrestert og ble tatt bilde av. Dette er første gangen en sittende eller tidligere president har blitt avbildet slik. Foto: AP

Dokumentsaken i Florida.

Den føderale saken i Florida, der Trump er tiltalt for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter da han flyttet ut av Det hvite hus, er han tiltalt på 37 punkter. Dommeren har berammet saken til mai, men har samtidig sagt at hun trolig vil utsette den.