Trump reiste rett tilbake til flyplassen og forlot Georgia i privatflyet sitt, etter å ha meldt seg for politiet.

På vei inn på flyet ga Trump en kort kommentar til journalistene på stedet.

– Dette er en veldig trist dag for Amerika. Dette er valgpåvirkning, sa Trump.

Trump ankom Fulton distriktsfengsel i en bilkortesje natt til fredag norsk tid. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Løslatt mot kausjon

Den tidligere presidenten ankom Fulton distriktsfengsel klokka 01.38 norsk tid og ble formelt pågrepet.

Etter rundt 20 minutter ble Trump løslatt mot en kausjon på 200.000 dollar, eller rundt 2 millioner norske kroner.

Inne i fengselet ble det tatt fingeravtrykk og arrestasjonsbilder av Trump. Han måtte også oppgi høyde og vekt.

Politiet bekrefter at bildene av Trump er tatt og vil bli offentliggjort om kort tid.

Trumps datter har, ifølge CNN, uttalt at bildene skal brukes til å lage kampanjeeffekter.

Trump ble kjørt til fengselet med bilkortesje bestående av syv biler, etter at flyet hans landet i Atlanta like etter klokka ett norsk tid.

Trump på vei ut av flyet på flyplassen i Atlanta på vei til fengselet. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Må ta «mugshot»

Det er første gang i amerikansk historie at det har blitt tatt et «mugshot» av en tidligere president.

«Mugshot» er uttrykket som brukes om de karakteristiske politibildene som tas av pågrepne personer i USA.

Trump ble ikke tatt bilde av da han tidligere i år meldte seg for politiet i New York, Florida og Washington, D.C. i saker han også er tiltalt i.

I Georgia er det ingen unntak, regelen er at bilde og fingeravtrykk må tas.

Store politistyrker er på plass rundt fengselsområdet. Det samme er en rekke nasjonale og internasjonale medier.

Et stort antall pressefolk har tatt plass utenfor fengselet Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Mener det er forfølgelse

Utenfor selve fengselet har 100–150 Trump-tilhengere og noen få motstandere samlet seg.

Enkelte har T-skjorter med et manipulert mugshot-bilde av Trump. Allerede etter den første tiltalen i New York fikk valgkampanjen hans laget et slikt.

Blant tilhengerne er det flere som sier at de er der for å stanse tiltalen.

To av dem som har plassert seg utenfor fengselsinngangen, sittende i fluktstoler, er Cathy og Marsha fra Atlanta.

– Vi er her for å slåss for friheten. Jeg kom for å støtte Trump, vise at han ikke er alene, sier Cathy til NRK.

Cathy og Marsha er ikke i tvil om at alle tiltalene og kommende rettssakene mot Donald Trump er politisk forfølgelse. Foto: TOVE BJØRGAAS / NRK

Hun mener Trump er tiltalt fordi han er en soleklar kandidat for Republikanerne i presidentvalget til neste år.

– De er redde for at han skal bli gjenvalgt. Og, hvis de er så redd for det, så blir han vår neste president, sier Cathy.

Venninnen Marsha er av samme formening og har ikke stor tiltro verken til rettssystemet eller de styrende myndighetene.

– Trump gjorde ingenting galt. Ingenting vil komme ut av dette. Det er kun politikk, kun hans politiske motstandere som forsøker å ødelegge en konkurrent.

– Dette er USA, hvor valg er ment å være frie og rettferdige. Ikke et sted hvor man forfølger sine motstandere. Det er det de prøver å gjøre, overbevise amerikanerne om at han er en kriminell, selv om han ikke er det, sier Marsha.

Melder seg i rad og rekke

Distriktsfengselet ligger i et lite stykke utenfor sentrum av Atlanta. De siste dagene har en rekke personer tatt turen til det store murkomplekset for å melde seg innen fristen ved midnatt fredag.

Foruten Trump er til sammen 18 personer tiltalt i saken.

Vanligvis sitter tiltalte i fengselet, som er kjent for tøffe soningsforhold, i flere dager før de slipper ut. Men advokatene til Donald Trump og de andre medtiltalte har forhandlet om hvordan fengslingsmøtene vil forløpe. Og at de umiddelbart slipper ut mot kausjon.

Donald Trumps medtiltalte i Georgia Ekspander/minimer faktaboks Til sammen 19 personer er tiltalt i saken om forsøk på valgfusk i den amerikanske delstaten Georgia under presidentvalget i 2020. Donald Trump, tidligere president i USA

Rudy Giuliani, Trumps advokat

Mark Meadows, stabssjef i Det hvite hus

Jeffrey Clark, høyt plassert tjenestemann i justisdepartementet

John Eastman, Trumps advokat

Kenneth Chesebro, Trump-vennlig advokat

Jenna Ellis, advokat for Trumps valgkamp

Sidney Powell, advokat for Trumps valgkampapparat

Robert Cheeley, advokat som fremmet påstander om bedrageri

Mike Roman, Trumps valgkampmedarbeider

David Shafer, leder for Republikanerne i Georgia og falsk valgmann

Shawn Still, falsk valgmann for Republikanerne

Stephen Lee, predikant som knyttes til trusler mot valgmedarbeidere

Harrison Floyd, leder for Black Voices for Trump

Trevian Kutti, PR-rådgiver som knyttes til trusler mot valgmedarbeidere

Cathy Latham, falsk valgmann for Republikanerne, knyttes til ulovlig inntrenging i valgsystemet i Coffee fylke

Scott Hall, knyttes til ulovlig inntrenging i valgsystemet i Coffee fylke

Misty Hampton, valgansvarlig i Coffee County

Ray Smith, advokat for Trumps valgkampapparat Kilde: NTB/CNN

Noen timer før ekspresidenten, dukket også hans siste stabssjef, Mark Meadows, opp i Atlanta.

Meadows forsøker å flytte rettssaken fra delstatsdomstolen til en føderal domstol, i håp om at det er lettere å få saken avvist der.

Advokatene til Meadows argumenterer med at stabssjefen bare gjorde jobben han ble bedt om å gjøre som offentlig tjenestemann etter valget i 2020.

Donald Trumps siste stabssjef Mark Meadows meldte seg for påtalemyndigheten torsdag ettermiddag. Foto: AFP

Flytteforespørselen skal behandles på mandag, men påtalemyndigheten gjorde det klart i går at den tidligere stabssjefen uansett har å melde seg i Atlanta, før han kan løslates mot kausjon.

New Yorks tidligere ordfører Rudy Giuliani, som de siste årene har fungert som Trumps advokat og rådgiver, meldte seg for påtalemyndigheten i går.

Han gikk gjennom den samme prosedyren som venter Trump. Hans «mugshot» ble offentliggjort noen timer senere.

Bildet av en pågrepet Rudy Giuliani ble publisert onsdag. Deretter ble han løslatt mot kausjon. Foto: FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE / Reuters

Tiltalt etter mafiaparagrafen

Trump & co. er tiltalt etter delstatens mafiaparagraf, den såkalte Rico-loven (Racketeer Influenced And Corrupt Organizations Act). Den brukes vanligvis i saker mot organisert kriminalitet.

Påtalemyndigheten mener de 19 tiltalte inngikk et kriminelt forbund med hensikt å få omgjort valgresultatet i Georgia under presidentvalget i 2020.

Trump og hans støttespillere, advokater og rådgivere skal ha prøvd å påvirke sentrale folkevalgte i delstaten, pekt ut falske valgmenn som ville stemme for Trump og ikke Biden og ulovlig ervervet seg tilgang til stemmemaskiner.

Tiltalen bare mot Trump er på 13 punkter.

Statsadvokat Fani Willis, som har ledet etterforskningen og tatt ut tiltalene, meldte i dag at påtalemyndigheten ønsker at rettssaken skal starte allerede 23. oktober. Den opprinnelige planen var å starte i mars neste år.

Mange av polititjenestefolkene som danner en sikkerhetsring rundt inngangen til fengselet er godt tildekket, for ikke å kunne kjennes igjen. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Bakgrunnen for fremskyndingen skal skyldes advokaten Kenneth Chesebro, som har signalisert at han ønsker en rask rettssak, ifølge den lokale TV-stasjonen i WSB-TV.

Chesebro deltok i komplottet med å utpeke falske valgmenn og skrev og sendte falske dokumenter til valg- og delstatsmyndighetene på vegne av Trump.

Det første rettsmøtet der Trump må svare på om han erklærer seg skyldig eller ikke skyldig etter tiltalen, er blitt foreslått holdt allerede om noen uker.

Samtidig som begivenhetene utspiller seg i Georgia, har Republikanerne i Representantenes hus i Kongressen startet en gransking av statsadvokat Willis.

Væpnede politimenn venter på Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport. De skal eskortere ekspresidenten til fengselet. Foto: RICARDO ARDUENGO / Reuters

Droppet presidentdebatt

Donald Trump er nå tiltalt i fire ulike saker.

Desse er rettsprosessane kring Donald Trump: Ekspander/minimer faktaboks Det er knytt stor spenning til ei anna mogleg tiltale i stemmeteljing-saka, der Trump er skulda for å prøve å endre på resultatet av det siste presidentvalet i delstaten Georgia . Denne er venta å kome i sommar.

. Denne er venta å kome i sommar. Trump har 40 tiltalepunkt mot seg i Florida, der han er skulda for å ha oppbevart hemmelegstempla dokument, og å ha prøvd å hindre at saka blei etterforska.

og å ha prøvd å hindre at saka blei etterforska. I New York er han tiltalt for å ha oppgitt feil informasjon om pengane han gav til pornostjerna Stormy Daniels for å teie stilt om ein påstått affære mellom dei to.

for å teie stilt om ein påstått affære mellom dei to. Han blei i tillegg sivilrettsleg dømd på Manhattan for eit seksuelt overgrep mot forfattaren E. Jean Carroll.

I et intervju med den tidligere talkshow-verten Tucker Carlson onsdag kveld, gjentok Trump mange av de uriktige påstandene om at han ble frastjålet valgseieren i 2020.

Intervjuet foregikk på X (tidligere Twitter) samtidig som Trumps konkurrenter om å bli Det republikanske partiets presidentkandidat i 2024 deltok i en debatt på Fox News, den konservative fjernsynskanalen der Tucker Carlson tidligere var den ubestridte stjernen og hvor Trump nærmest hadde fri tilgang.

Carlson fikk sparken fra Fox etter at kanalen måtte punge ut med nær 8 millioner dollar i erstatning til selskapet Dominion Voting Systems for å ha formidlet og gjentatt Trumps påstand om at det ble jukset med stemmemaskinene for at Biden skulle vinne presidentvalget.

I intervjuet roste ekspresidenten sine tilhengere som stormet Kongressen 6. januar 2020 og tonet ned voldsbruken, slik han pleier å gjøre.

Trump, som ikke ville delta i debatten på Fox News, hevdet at konkurrentene er «irrelevante» og slaktet deres opptreden i debatten.

Trump leder fremdeles stort på meningsmålingene om å bli partiets presidentkandidat.