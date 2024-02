Hysjpengesaken: Trump blir stilt for retten

Tidligere president og mest sannsynlig republikaners presidentkandidat til årets valg, Donald Trump, ankom rettsbygningen i New York like før klokken 15 norsk tid.

Historisk rettssak

I dag handlet det ikke om finansiering av Nato, politikk eller folkemøter. Det dreide seg om et rettsmøte som skulle avgjøre om det skulle bli en straffesak i den såkalte hysjpengesaken.

– Det er ingen forbrytelse i denne saken. Dette er innblanding i valget, og det er Joe BIdens hvite hus som står bak. Dette er deres måte å drive valgfusk på, sa Trump til den fremmøtte pressen før han gikk inn i rettssalen. Der la han skylden på Joe Biden for at rettssaken nå kommer opp før presidentvalgkampen. Det til tross for at det er statsadvokaten i Manhattan som har fremmet saken for retten.

Trump stoppet opp og snakket til pressen før han gikk inn. Der var han tydelig på hva han mente om saken. Du trenger javascript for å se video. Trump stoppet opp og snakket til pressen før han gikk inn. Der var han tydelig på hva han mente om saken.

Trumps advokat var også tydelig på at deres mål var å utsette saken, og da muligens til etter høstens valg.

Men det tok ikke mange minuttene før dommeren hadde sagt sitt.

Trumps krav ble avvist, og saken skal gå for retten. Dermed ble det satt en dato for det som blir en historisk rettssak. Aldri før har en president, tidligere eller sittende, blitt stilt for en amerikansk domstol i en straffesak.

Det skal skje 25. mars.

Dette blir den første av de fire straffesakene mot Trump etter at den føderale saken mot ham i Washington DC ble utsatt.

Etter to timer kom Trump ut igjen til den ventende pressen.

– Dette er helt latterlig og en politisk prosess for å hindre meg å drive valgkamp, men jeg trenger kanskje ikke jobbe så mye med valgkampen når du ser hva som skjer der ute, sa Trump til pressen.

På direkte spørsmål fra en journalist om når han vil få tid til å jobbe med valgkampen sin, så svarer en smilende Trump:

– På kveldstid, for jeg kommer til å bli værende her i månedsvis.

Risikerer fire års fengsel

Trump er i denne saken anklaget for å ha betalt pornoskuespilleren Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels, en annen kvinne og en tidligere ansatt for å holde tett om hans ulike sidesprang. Om han dømmes kan Trump risikere fire år i fengsel.

Ifølge tiltalen forfalsket han blant annet regnskaper i sitt eget selskap for å skjule at han hadde betalt 130.000 dollar, nærmere 1,4 millioner kroner, til Clifford rett før presidentvalget i 2016.

Saken er en av flere mot Trump i rettsvesenet for tiden, i en periode der han igjen stiller som presidentkandidat. Trump og hans advokater mener som oftest at det er en politisk organisert forfølgelse mot ham, og denne saken er intet unntak.

De andre sakene

Trump har de siste månedene gjort alt han kan for å forsøke å utsette de tre andre straffesakene han er tiltalt i, til etter nominasjonsvalgene.

Det handler om 6. januar-saken i Washington DC.

Denne saken handler om Trumps medvirkning i stormingen av kongressen 6. januar 2021. Den er utsatt på ubestemt tid etter at Trump har bedt høyesterett avgjøre om han er immun mot føderal straffeforfølgelse fordi han har vært president.

En føderal appelldomstol har avvist Trumps anke. Saken skulle ha begynt 4. mars. Mandag denne uken sendte spesialetterforsker Jack Smith et svar til høyesterett der han ba dem behandle dette spørsmålet så raskt som mulig.

Den andre saken handler om valginnblandingssaken i Georgia.

Her står Trump og 18 andre tiltalt for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i 2020. Saken skulle ha startet i februar, men har blitt utsatt.

Statsadvokat Fani Willis, som er sjefanklager, er anklaget for å ha hatt et upassende forhold til en av spesialetterforskerne i saken og for å ha hatt økonomisk fordel av dette.

Trump og advokatene hans har bedt om at Willis blir diskvalifisert. Dette er det høring om i Georgia torsdag.

Den tredje saken handler om hemmeligstemplede dokumenter i Florida.

Her er Trump er tiltalt for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter da han flyttet ut av Det hvite hus til sitt hjem i Florida.

Trump er tiltalt på 37 punkter. Dommeren har berammet saken til mai, men har samtidig sagt at hun trolig vil utsette den.