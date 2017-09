Dette er konsekvensene av Irmas Herjinger

Florida:

9,5 millioner innbyggere i Florida er fortsatt uten strøm.

Om lag 110.000 mennesker oppholder seg fortsatt i tilfluktssentre.

Ødeleggelsene kan koste 300 milliarder dollar.

12 drepte.

Karibia:

Over 90 prosent av bebyggelsen på Saint-Martin har fått skader.

På øya Barbuda har nesten alle bygninger fått skader.

60 prosent av innbyggerne i Barbuda er hjemløse.

Rundt 40 drepte.

Halvparten av befolkningen uten strøm

Mellom tre og fire millioner hjem og firmaer har mistet strømmen i Florida, som følge av orkanen som traff Florida Keys søndag morgen.

Strømleverandørene sier det vil ta flere uker før alt er på plass igjen. Til sammen mangler omtrent halvparten av befolkningen strøm.

Ifølge CNN har myndighetene anslått at 25 prosent av alle husene i Florida Keys er totalødelagt, mens ytterligere 65 prosent har blitt påført store skader.

– Vi forstår hva det betyr å være i mørket, og vi forstår hva det betyr å være varm og uten aircondition. Vi vil jobbe for å gjenopprette strømmen dag og natt, sier Robert Gould, visepresident og sjefkonsulent for Florida Power and Light, som er en av statens største strømleverandører, til The Washington Post.

Om lag 110.000 mennesker oppholder seg fortsatt i tilfluktssentre rundt om i delstaten, og 12 personer har mistet livet som følge av orkanens herjinger.

De enorme ødeleggelsene som orkanen har ført til, kan koste Florida over 300 milliarder kroner, melder The Guardian.

Torsdag vil Trump reise til Florida for å få et overblikk over ødeleggelsene. På spørsmål om hvor dyr stormen vil bli, har han svart at det nå først og fremst dreier seg om menneskeliv, ikke økonomiske kostnader.

Enorme ødeleggelser i Karibia

Orkanen kom inn over land i Karibia onsdag forrige uke, som en kategori 5-orkan, og rammet først øya Barbuda, i øystaten Antigua og Barbuda. Deretter raserte orkanen Saint Martin, De amerikanske og britiske Jomfruøyene og flere småøyer i den nordøstlige delen av Karibia.

Irma er den kraftigste orkanen som noensinne er målt over Atlanterhavet.

På Barbuda har omtrent alle bygninger fått skader, og 60 prosent av de 1.400 innbyggerne er hjemløse.

Fransk-nederlandske St. Martin var blant områdene i Karibia som ble hardest rammet av orkanen. Opp mot 70 prosent av bygningene og infrastrukturen på øya er ødelagt.

Den amerikanske øya Puerto Rico ble ikke rammet direkte, men flere mennesker mistet likevel livet.

Haiti, Den dominikanske republikk og Cuba slapp unna det verste været da orkanen gikk nord for øyene. Cubanske tjenestemenn melder likevel om store ødeleggelser nord i landet.

Til sammen har rundt 40 mennesker mistet livet som følge av Irma i Karibia, deriblant ti på Cuba.

Har sendt soldater og hjelpearbeidere

Frankrikes president Emmanuel Macron og Nederlands kong Willem-Alexander reiste til Karibia denne uken, for å vise støtte til dem som ble rammet av orkanen Irma.

Halve Saint Martin er under nederlands administrasjon, og den andre halvparten er fransk.

Under en pressekonferanse i den franske delen av øya Saint Martin, la Macron frem en plan for utdeling av hjelpemidler, vann, mat og medisinsk hjelp. Videre lovte han innbyggerne å gjenoppbygge en mer robust øy i møte med naturkatastrofer.

– Jeg ønsker ikke å gjenoppbygge øya slik den var. Vi har sett at mange hjem var bygget for svake med dårlig infrastruktur. Plasseringen av hjemmene var ikke tilpasset risikoen.

BESØKER ØYA: Den franske presidenten Emmanuel Macron dro på tirsdag til øya Saint Martin for å besøke innbyggerne, og for å sette en plan for hjelpearbeidet. Foto: Christophe Ena / AP

Den nederlandske kongen sa at han har sett ekte krig og naturkatastrofer tidligere, men at han aldri har sett noe lignende dette.

– Det er ødeleggelser overalt, hvor enn man snur seg, sier kongen.

Han tilbrakte natt til tirsdag på den nederlandske delen av øya Saint-Martin, som ble svært hardt rammet av orkanen.

BESØKER ØYA: – Jeg har sett ekte krig og naturkatastrofer tidligere, men aldri har jeg sett noe sånt som dette, sier Nederlands kong Willem-Alexander. Foto: Vincent Jannink / AFP

Nå har blant annet Nederland, Venezuela og Frankrike sendt soldater og hjelp til orkanofre i Karibia. Nederland har sendt rundt 500 soldater, og Frankrike har sendt 1000 soldater og hjelpearbeidere til området.

Donerer store pengesummer

I tillegg til hjelpearbeidet via forskjellige redningsaksjoner, har flere kjente mennesker bidratt i hjelpearbeidet ved å donere penger. Mandag deltok flere kjendiser i USA på en TV-innsamling kalt «Hand in Hand», med formål om å skaffe penger til de som er rammet av orkanene Harvey og Irma.

Til sammen samlet de inn over 14 millioner dollar. Blant annet Ophra Winfrey, Justin Bieber og Justin Timberlake var til stedet under innsamlingen.

Nærmer seg normalen

De som måtte evakuere på grunn av Irma begynner å returnere til hjemmene sine både i Karibia og i USA.

Cruiseskipene som lenge måtte ligge ute i havet og drive mens Irma stormet som verst, er nå kommet i land med tusenvis av passasjerer.

Totalt er minst 55 personer omkommet i uværet.