«Irma» slukket lyset til sju millioner

Mobiltelefoner og lommelykter er eneste lyskilde for alle de som har søkt tilflukt på Marriott-hotellet i Fort Lauderdale i Florida. Det finnes aggregater, men ikke til lamper. Ikke nå.

En sheriff og en lege i Pol County ble fanget inne i utrykningskjøretøyet sitt som følge av at strømledninger falt ned over bilen deres. De hadde vært ute for å hente en eldre mann som hadde fått huset sitt oversvømt.

Evakuerte på et hotell i Florida er uten strøm og har kun lys fra små batterilykter. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Sju millioner uten strøm

De fleste som er uten strøm er i Florida. Den kraftige vinden river ned strømledningene.

En mann går igjennom en gate i Naples, Florida. Svært mange er uten strøm. Foto: Spencer Platt / AFP

«Irma»har i løpet av mandagen ødelagt mye på sin vei fra Keys i sør til grensen til Georgia. Hjem og gater er oversvømt, båter er kastet på land, og strømledninger har falt i bakken.

De store flyplassene er stengt.

Særlig vått er det i Jacksonville og Orlando i Florida, samt i deler av Charleston i Sør-Carolina og på Tybee Island utenfor Georgias kyst. I disse områdene har også strømledninger falt ned og flere hundre hjem i Orlando er evakuert.

Foto: Spencer Platt / AFP

En mann er rapportert omkommet. Han døde i en bilulykke og orkanen får skylden. I Karibia mistet 36 mennesker livet.

Katastrofetilstand

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i delstaten og har godkjent Floridas etterspørsel om en hjelpepakke. Midlene skal hovedsakelig gå til lån og til gjenoppbygging av boliger.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ordføreren i Tampa har erklært portforbud på ubestemt tid.

Trump sier han så snart som mulig vil reise til Florida for å få et overblikk over ødeleggelsene. På spørsmål om hvor dyr stormen vil bli, svarte han at det nå først og fremst dreier seg om menneskeliv, ikke økonomiske kostnader.