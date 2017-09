– Klimaendringer kan bli menneskets undergang

– Du kan se effektene av klimaendringene nå, og forskerne har i klartekst fortalt oss hvilken vei vi må følge. Alle har et ansvar, små og store, et moralsk ansvar, sa Pave Frans til en gruppe journalister som fulgte ham på flyet fra Colombia tilbake til Roma.

Pave Frans i samtale med journalister på flyet til Roma 11. september. Paven kom i forkant av Pariskonferansen om klima i 2015 med et omfattende pavebrev om klima og miljø. Foto: POOL / Reuters

Han nevnte ikke navn, men det er klart at president Donald Trump var en av adressatene for pavens kraftfulle advarsel. USA har under Trumps ledelse trukket seg fra den internasjonale klimaavtalen som ble undertegnet i Paris i 2015.

Borgermesteren i Miami mot USAs miljøvernminister

Et ødelagt hjem i Key Biscaine, Florida. Fattige amerikanere som bor i trailerparker er ofte mer utsatt enn folk med mer solid husvære. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Internt i USA har orkanene de siste ukene blåst liv i klimadebatten. – Hvis vi ikke kan diskutere klimaendringer nå, når skal vi gjøre det da, spør Miamis republikanske borgermester Tomás Regalado.

Regalados utsagn er en reaksjon må miljøvernminister Scott Pruitt. Pruitt mener ifølge avisa The New York Times at det er "insensitivt" å ta opp spørsmål om årsakene til de mange voldsomme orkanene midt i stormen.

– Hvis ikke dette er klimaendring, så vet jeg ikke hva som er det, sa borgermester Tomás Regalado der han satt og fulgte med på orkanen «Irma» i operasjonssenteret for krisestaben i sentrum av Miami sist helg.

Han mener at den globale oppvarmingen og høyere vannstand i verdenshavene truer det sørlige Floridas eksistens både på kort og lang sikt.

Mange båter er havnet på land etter Irmas ville ferd over Miami. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Pruitt: Feil fokus

Borgermesterens partifelle, miljøvernminister Pruitt har altså et annet syn. Det å ha fokus på årsaker til stormen nå i stedet for å hjelpe folk, eller å håndtere virkningene av stormen, det er helt feil, sa Pruitt i et intervju med CNN i forkant av «Irmas» landfall i USA.

Sjefen for USAs miljøverndirektorat (EPA), Scott Pruitt, sørget for å ferne de gamle klimasidene fra direktoratets hjemmesider. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Han har tidligere uttrykt stor tvil om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, og mener det må være Kongressens ansvar å ta stilling til spørsmålet.

Små øystater varsler krav

– Spørsmålet om hvem som skal betale for tap og ødeleggelser som følge av klimrelaterte katastrofer kommer til å bli et hovedtema på et FN-møtet om klima i Bonn i november. Det varslet Fijis statsminister, Frank Bainimarama, i går ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han får støtte fra FN-ambassadør Ronny Jumeau fra Seychellene. Ambassadøren er med i forhandlingsteamet fra Alliansen for små øystater (AOSIS).

Den vesle karibiske øya Barbuda er knapt beboelig, ifølge statsminister for Antigua og Barbuda, Gaston Browne. Her fra ødeleggelsene på Barbuda. Foto: GEMMA HANDY / AFP

Det er tid for å sette en prislapp på ødeleggelser som følge av at store forurensere nekter å ta ansvar for å kutte utslipp av klimagasser mener de små statene som rammes direkte av orkaner og stigende vannstand i havet.

Meteorologene: Ingen tvil

Hans Olav Kvaal Hygen sier at mange stormer som starter ved Afrikas vestkyst bygger seg opp til orkaner i det de beveger seg langsomt vestover over Atlanterhavet. Foto: Magne Velle / Meterologisk institutt

– Det er ingen tvil om den økte temperaturen i havet fører til at orkanene blir kraftigere. Det sier forsker Hans Olav Kvaal Hygen ved Meterologisk institutt i Oslo til NRK.

– Så snart temperaturen når 26,5 grader celsius avgir havet energi til den kraftige "maskinen" som driver vindene i atmosfæren.

Store deler av Atlanterhavet har i dag temperaturer over det nivået, og havet er varmere i dag enn ved tusenårsskiftet.

Forsikringsselskapet AIR regner med at samlede krav etter «Irma» alene kan komme opp i 40 milliarder dollar, eller vel 310 milliarder kroner. Det er mindre en fryktet, men nok til å motivere mange til å ta klimaendringene på alvor.

Les også: Vi slipper heftige orkaner, men må regne med mer nedbør