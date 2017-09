Frykter konsekvensene av stormflo

Etter å ha rammet Sør-Florida med vindstyrke opp mot 210 km/t, fortsetter «Irmas» ferd nordover. Det er ventet at orkanen vil treffe byen Tampa, senere i dag, ifølge Ap

Orkanen har blitt nedgradert til kategori 2 med vindkast på 175 kilometer i timen, 48 meter per sekund, ifølge det nasjonale amerikanske orkansenteret (NHC).

TROSSET UVÆRET: Ikke alle fulgte myndighetenes råd om å holde seg inne, som her i Fort Lauderdale. Foto: Paul Chiasson / AP

– Be for alle i Florida

Uværet suger til seg store mengder vann, og det er varslet at stormfloa kan bli katastrofal. Det er ventet at vannstanden kan stige så mye som 4–5 meter i de hardest rammede områdene.

Ved Tampa Bay trakk havvannet seg flere meter tilbake. Myndighetene frykter at det kan komme en monsterbølge når havet stiger igjen.

– Be, be for alle i Florida, sa guvernør Rick Scott i Florida, til Fox News søndag.

LAVVANN: Havvannet trakk seg tilbake ved Tampa Bay i Florida. Uværet suger til seg store mengder vann. Det fryktes at stormfloa kan bli katastrofal når vannet kommer tilbake. Du trenger javascript for å se video. LAVVANN: Havvannet trakk seg tilbake ved Tampa Bay i Florida. Uværet suger til seg store mengder vann. Det fryktes at stormfloa kan bli katastrofal når vannet kommer tilbake.

Borgermesteren i Tampa har erklært portforbud på ubestemt tid, melder Reuters

Etter å ha gjort store skader på Cuba og flere karibiske øyer fortsatte orkanen «Irma» inn over den amerikanske delstaten Florida i går kveld. Så langt ser det ut til at delstaten billigere unna enn fryktet. Likevel er ødeleggelsene store mange steder.

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i delstaten og har godkjent Floridas etterspørsel om en hjelpepakke.

Midlene skal hovedsakelig gå til lån og til gjenoppbygging av boliger. Trump sier orkanen vil føre til store kostnader, men at han er på dette tidspunktet mest opptatt av å redde liv.

Over 3 millioner uten strøm

Over tre millioner hjem og bedrifter er strømløse etter orkanens herjinger i delstaten, ifølge Reuters. Det kan ta mange dager før alle får strømmen tilbake. Trær har blåst over veier, biler og kraftledninger. I tillegg er store områder er oversvømt av vann.

KRAFTIG VIND: Vinden har veltet trær over flere biler på parkeringsplassen utenfor hotellet der NRKs team bor i Miami. Foto: Lars Os / NRK

Millionbyen Miami, som ligger på østkysten av Sør-Florida, ser ut til å ha sluppet unna de verste ødeleggelsene, men også her er mange uten strøm, og trær har rast ned.

Derimot havner havnet flere mindre byer på vestkysten midt under orkanens øye. Aller verst ser det til å ha gått med den lille kystbyen Naples. Det er likevel vanskelig å få oversikt over skadene i området, fordi det er mørkt og strømmen er borte.

HARDT RAMMET: Trær har blåst over veier, biler og kraftledninger i byen Naples, som havnet midt i stormes øye. Foto: David Goldman / AP

Vinden flyttet TV-reporter flere meter

Orkanens inntog i Naples ble svært dramatisk for TV-reporter og meteorolog Mike Bettes. Under en direktesending på TV-kanalen Weather Channel, ble han tatt av vinden, og flyttet flere meter nedover gaten.

Til sammen er rundt 7 millioner mennesker blitt bedt om å evakuere i delstatene Florida og Georgia. Søndag var det meldt om tre dødsfall i Florida. Totalt er det meldt om rundt 30 dødsfall etter Irma.