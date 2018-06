USA: Hjerteskjærende lydopptak skjerper konflikten om innvandrerbarna

Det er nettstedet ProPublica som har fått tak i lydopptaket med rundt ti barn i et av mottakene ved grensa til Mexico.

– Vi har et helt orkester her, men mangler dirigent, spøker en av USAs grensevakter mens apatiske barn gråter i bakgrunnen og kaller på «Mami» og «Papa» om og om igjen. Noen høres apatisk ut.

– Jeg vil ringe tante

Mange av de ulovlige innvandrerne kommer hit, til McAllen mottaket like nord for grensa til Mexico i Texas. Etter å ha blitt registrert, sende voksne videre til varetektsfensling, mens barna blir sendt til interneringsleire. Foto: HANDOUT / AFP

Men seks år gamle Alison Jimena Valencia Madrid fra El Salvador gråter ikke, i alle fall ikke på lydopptaket. Hun har et håp, et telefonnummer hun har pugget utenat. Det er nummeret til tanta fra hjembyen Armenia i El Salvador. Tanta er allerede i USA, som asylsøker, og en av de ansatte på mottaket sier hun vil hjelpe til med å ringe.

ProPublica forteller ikke hvem som gjorde opptaket, men de fikk det fra en kjent menneskerettighetsadvokat som igjen ga det til ProPublica. Personen som gjorde opptaket antok at barna var mellom 4 og 10 år, og skal selv ha vært helt knust av deres fortvilelse.

Vedkommende tok etterpå kontakt med tanta til Alison. Historien blir ikke mindre vanskelig.

– Ingenting jeg kan gjøre

Alison hadde også klart å få tak i tanta.

– Det var det vanskeligste øyeblikket i mitt liv, sier den voksne kvinnen.

– Tenk å få telefon fra din seks år gamle niese. Hun gråter og ber meg om å komme og hente seg. Hun sa «jeg lover å oppføre meg ordentlig, men vær så snill å få meg ut herfra. Jeg er helt alene».

Men tanta er selv ulovlig innvandrer med en ni år gammel datter. De har ventet i to år på å få behandlet asylsøknaden, og hun tør ikke å gjøre noe som kan forpurre den. Men hun har snakket med Alisons mor, som har blitt overført til et varetektsfengsel et stykke unna mottaket.

Hun forteller også at seks år gamle Alison har fått beskjed fra ansatte på mottaket om at moren, Cindy Madrid, kan komme til å bli deportert uten datteren.

Slike teltleire er opprettet for å huse barna som er skilt fra sine foreldre inntil videre. De risikerer at foreldrene blir sendt tilbake til hjemlandet uten dem. Fra Tronillo i Texas, 18. juni. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Flyktet fra kriminelle gjenger

– I hjembyen Armenia i El Salvador er de kriminelle gjengene overalt, forteller tanta. – De er på bussene, de er i bankene, i skolene og i politiet. Det finnes ingen steder hvor normale folk kan føle seg trygge.

Hun forteller også at Alison og morgen betalte 7000 dollar for å få en menneskesmugler til å hjelpe dem gjennom Guatemala og Mexico og inn i USA. Med Trumpadminsitrasjonens nulltoleransepolitikk var de pengene trolig bortkastede.

Republikanerne er splittet

President Trump forsvarte seg i går med at «USA ikke kan være en leir for innvandrere, og det vil ikke være et asylmottak. Ikke på min vakt».

Statsråd i Departementet for innenriks sikkerhet, Kirstjen Nielsen, under en pressekonferanse i Det hvite hus 18. juni. Foto: Susan Walsh / AP

– Foreldre som er kommet hit ulovlig er pr. definisjon kriminelle, sa statsråden i Departementet for innenriks sikkerhet, Kirstjen Nielsen, i går. Hun mener det er foreldrene som har satt barna i fare.

Men ikke alle republikanere synes dette er greit. – Det er på tide at denne fæle og umenneskelige praksisen stanser. Nå, sier kongressrepresentant Fred Upton fra Michigan.

– Denne administrasjonens politikk med å splitte familier en krenkelse av anstendigheten til det amerikanske folk og i strid med prinsippene og verdiene som vår nasjon er grunnlagt på. Administrasjonen har makt til å oppheve denne politikken. Det bør skje nå.

Blant republikanere som deler dette synet er senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina og de tidligere førstedamene Laura Bush og Eleanor Rosalynn Carter.