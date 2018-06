Melania Trump: Hater å se innvandrerfamilier splittes på grensen

Et par tusen innvandrerbarn helt ned i førskolealder har siden slutten av april blitt tatt fra foreldrene og plassert i egne leire av immigrasjonsmyndighetene like etter ankomst til USA. Det er dette president Trumps ektefelle nå reagerer på.

– Mrs. Trump hater å se familiene splittes, heter det i en uttalelse offentliggjort av en talskvinne for Melania søndag. Presidentfruen håper begge partier i Kongressen kan komme sammen og «samarbeide om en innvandringsreform».

Av uttalelsen går det fram at bilder av gråtende barn på fjernsyn og webben har gjort inntrykk på Melania Trump. Hun er ikke den eneste førstedamen som har reagert.

1100 barn sitter internert her i McAllen i Texas. Bildet er fra 17. juni. Foto: RGV-FCB / AP

Laura Bush: Grusomt og umoralskt

– Denne nulltoleransepolitikken er grusom. Den er umoralsk, og mitt hjerte knuses, sa USAs tidligere førstedame, Laura Bush. Hun er gift med tidligere president George W. Bush, også han republikaner.

Tidligere førstedame Laura Bush har flere ganger uttalt seg kritisk om president Trumps politikk. Her et bilde fra 28. februar i år. Foto: LOGAN CYRUS / AFP

Bush sier i en artikkel i The Wasington Post at hun har forståelse for behovet for å beskytte USAs grenser, men at det å ta barna fra foreldrene og internere dem i tidligere lagerbygninger og teltleire minner om «Amerikas interneringsleire for japanere under andre verdenskrig, en av de mest skammelige episodene i USAs historie».

Laura Bush viser til at amerikanere er stolte av å være «en moralsk nasjon». – Hvis vi virkelig er det landet, så er det vår forpliktelse å gjenforene disse fengslede barna med deres foreldre, og i det hele tatt å stoppe å skille foreldre og barn, skriver hun.

Justisminister Sessions rettferdiggjør med Bibelen

Justisminister Jeff Sessions er hovedarkitekten bak den beinharde politikken overfor nye ulovlige innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika. Det er hovedsakelig de som kommer til fots med barn over grensa i sør. Sist torsdag forsvarte han seg med referanse til et av apostelen Paulus sitt brev til romerne.

Justisminister Jeff Sessions snakker om innvandringspolitikk på Lackawanna College i Pennsylvania, 15. juni. Foto: Butch Comegys / AP

– Jeg vil sitere for den klare og kloke ordren fra apostelen Paulus i Romerbrevet 13, om å adlyde regjeringen fordi Gud har insatt regjeringen for sine formål, sa Sessions til en gruppe politioffiserer. Gud står med andre ord bak Trumpadministrasjonens politikk, fordi regjeringen er innsatt av Gud. Han la til at «ordentlige og legale prosesser er et gode i seg selv».

Det samme bibelverset ble tidligere brukt for å forsvare slaveriet.

Muligens var det adressert til Sessions da Melania Trump uttalte at vi trenger «et land som følger alle lovene», men også en regjering som «styrer med hjertet».

Demokratene raser

Over hele landet demonstrerer folk mot den nye innvandringspolitikken. – Hva er det Bibelen egentlig sier, står det på denne plakaten – en referanse til justisminister Sessions. Foto: STRINGER / Reuters

Demokratiske kongressrepresentanter brukte farsdagen i går til å oppsøke interneringsleire for å få førstehåndsinformasjon om den nye politikken i praksis.

– Det var orden, men langt fra hva jeg ville kalle humant, sa demokraten Vicente Gonzalez fra Texas etter et besøk i en leir i McAllen, Texas. Han sier han så over hundre barn under seks år.

Barna sover på betonggulvet med bare tynne madrasser og folie som tepper, fortalte demokratene som besøkte leiren. Den er omgitt av høye metallgjerder og delt inn i celler som minner om en kennel, ifølge den demokratiske delegasjonen.

Demokratene kommer nå til å bruke bildene av gråtende og redde barn i valgkampen foran Kongressvalget i november.

Trump svarer

I morges tvitret president Donald Trump et uvanlig mildt svar på kritikken fra egen kone, Laura Bush og demokratene.

Her oppfordrer han demokratene og republikanerne til å møtes for å «komme fram til noe» når det gjelder sikkerhet langs grensa. Med adresse til demokratene advarer han mot å vente til etter valget, «da kan det være for sent».

Men den beskjeden kunne like godt vært gitt til hans eget parti.

