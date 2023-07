Opposisjonen i Ungarn har innkalt til en ekstra parlamentsavstemning om Sveriges Nato-medlemskap på mandag.

Det er bare Nato-landene Ungarn og Tyrkia som fortsatt ikke har stemt ja til den svenske søknaden.

Men regjeringspartiet Fidesz og statsminister Viktor Orbán blir ikke med. Deres politikere vil ikke møte opp.

«Putins tjener» kaller opposisjonspolitiker Agnes Vadai derfor statsministeren på Facebook. Hun mener boikotten i Ungarn tjener Russland og ikke Nato.

Agnes Vadai er leder for det venstreorienterte opposisjonspartiet Den demokratiske koalisjon (DK) om mener at parlamentet må stemme ja til Svensk Nato-medlemskap så fort som mulig. Foto: Marton Monus / AP

– Dette har blitt gjort mange ganger før, men Fidesz-medlemmer har aldri kommet dit og stemt i det hele tatt, sier Sara Svensson. Hun er Ungarn-ekspert og statsviter ved Universitetet i Halmstad.

– Det mest trolige er at de blir så få at de ikke kan avholde avstemningen i det hele tatt, sier hun.

Ungarn-kjenner Sara Svensson ved Universitetet i Halmstad mener det ikke er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet ikke gir etter for opposisjonens ekstrainnkalling til avstemning i parlamentet. Foto: Privat

Regjeringen i Ungarn har utsatt saken om svensk Nato-medlemskap i over ett år, noe opposisjonen mener er unødvendig.

– Det kommer til å være en kjempestor nyhet om dette plutselig skjer på mandag. Ellers er dette politikk som vanlig i Ungarn, sier universitetslektor Svensson.

Det er professor Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier enig i.

– Så vidt jeg kan forstå, er dette en eller annen innenrikspolitisk manøver i Ungarn og vil i verste fall bidra til å forsinke ytterligere. Ungarn har, i motsetning til Tyrkia, ikke kommet med noen klare argumenter for hvorfor ratifikasjonen tar tid, sier Hilde.

Ungarns statsminister Viktor Orbán og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan representerer de to eneste Nato-landene som fortsatt ikke har godkjent Sveriges Nato-søknad. Begge ledere har sagt at de vil gjøre det i høst. Her under et møte i Ankara i Tyrkia i mars i år. Foto: Det tyrkiske presidentkontoret / AP

– Spill for galleriet

Sverige fikk et ja fra Tyrkia til Nato-medlemskap under Nato-toppmøtet i Vilnius tidligere denne måneden. Det er ventet at det tyrkiske parlamentet formelt vil godkjenne Sveriges søknad i oktober.

Det skjer etter at president Recep Tayyip Erdogan stilte en rekke krav til Sverige for å bli godkjent.

Men i motsetning til Tyrkia, har Ungarn ikke stilt Sverige noen krav.

– Fidesz sine fremste ledere sier jo at de er for Sveriges medlemskap, men de vil vente til høsten. Fidesz pleier alltid å snakke med én stemme, sier Sara Svensson.

Di tre partene Tyrkia, Sverige og Nato møttes dagens før Nato-toppmøtet offisielt startet i juli i år. Ungarn har sagt at de vil følge Tyrkia når landet stemmer ja. Foto: Nato

– Dette virker som et spill for galleriet. De vil utsette dette så lenge som det går, sier hun og fortsetter:

– De mener det er unødvendig å avbryte sommerferien for å gjøre dette nå.

Svensson tror regjeringspartiet Fidesz bruker Nato-avstemningen som et forhandlingskort.

– Så lenge de ikke har støttet Sveriges Nato-søknad, så finnes det et forhandlingsrom. Men om det er mot Sverige eller mot Tyrkia, er vanskelig å vite.

Fakta om Viktor Orbán Ekspander/minimer faktaboks * Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. * Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest. * Født 31. mai 1963. Gift, fem barn. * Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989. * Leder for og grunnlegger av det konservative partiet Fidesz siden 1988. * Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe de hadde fram til 2015, dette ga partiet makt til å få gjennom en ny omstridt ny grunnlov i 2012, som motstanderne mener undergraver demokratiet. * Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem. * Etter valget i 2018 som Fidesz vant overlegent, protesterte titusener mot Orban og krevde en fri presse og endringer i valgloven. Bakteppet var at kritikere av regjeringen mente pressen var gjort til et talerør for regjeringen. De mente dessuten at stemmene burde telles på ny.

I tillegg handler boikotten av avstemningen om å ikke gi opposisjonspolitikerne oppmerksomhet, mener Svensson.

– Opposisjonen vil ha oppmerksomhet, og derfor bruker de dette verktøyet til å kalle inn parlamentet. Fidesz vil helt enkelt ikke gi dem det, sier universitetslektoren.

Den svenske forskeren Sara Svensson tror regjeringspartiet Fidesz bruker Nato-avstemningen som et forhandlingskort. partiet ønsker heller ikke å gi opposisjonspartiet oppmerksomhet, sier hun. Foto: Privat

Vil ikke stå i knestående i Brussel

Ungarn-ekspert Sara Svensson tror at Ungarn vil stemme ja til svensk medlemskap, men at det ikke vil skje med det første.

– Ungarn har sagt at de ikke skal stemme sist, men det kan jo hende, sier hun.

Landet ønsker utenrikspolitisk å ha et godt forhold til flere ulike makter. Statsminister Viktor Orbán har selv uttalt at det er viktig at landet ikke blir dominert av én stormakt.

Tyrkia bidrar med Natos nest største militære kapasitet. Kun overgått av USA, riktignok med det tredobbelte. Foto: AP

– De kan ikke bare være vend mot Vesten, men mot andre regionale stormakter som Tyrkia også. Ungarn har en mer Russland-vennlig politikk enn andre land. Relasjonen til Kina har de også jobbet med, sier Svensson.

– Ungarn vil ikke stå i knestående for EU i Brussel, men heller stå opp for seg selv og skape sin plass i verden med relasjoner til flere makter, sier hun.