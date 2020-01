Det hvite hus vil stoppe Bolton

John Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus fram til at han måtte gå i september i fjor. Han har skrevet boken «The Room Where It Happened» som etter planen skulle publiseres i mars.

I boken skriver han detaljert om sine opplevelser og erfaringer fra perioden i Det hvite hus. Han skal ha informasjon som vikler Donald Trump dypt inn i Ukraina-skandalen.

Det hvite hus fikk et eksemplar av boken for å kontrollere om den inneholdt hemmelig informasjon. Konklusjonen fra juristene er at det gjør den, og at boken ikke kan bli gitt ut i nåværende form.

KAN VÆRE BEVIS MOT TRUMP: Forlaget har bare vist fram forsiden av boken. Amerikanske medier har fått innsyn i deler av det, og det skal være dårlige nyheter for Trump.

Tok alle forholdsregler

John Bolton har grundig kjennskap til hva som er hemmelig og ikke hemmelig. Han har hatt en lang karriere som både FN-ambassadør og forskjellige toppstillinger i den amerikanske forvaltningen.

Da Det hvite hus fikk en kopi av boken, poengterte hans advokat i et brev at det egentlig ikke var nødvendig å gjennomføre en vurdering.

– Bolton har vært meget forsiktig med å ikke inkludere noen form for hemmelig informasjon, skrev advokaten i et brev som New York Times har fått et eksemplar av.

Hva Trump mener

Da president Trump var i Davos 22. januar sa han på en pressekonferanse at det John Bolton kan komme til å formidle er et sikkerhetsproblem.

– Han vet om noen av mine tanker. Han vet hva jeg mener om forskjellige ledere. Hva vil skje dersom han formidler hva jeg tenker om en spesiell leder, og det ikke er spesielt positivt? Det vil gjøre det hele veldig vanskelig, sa Trump.

KANSKJE HAN VISSTE: Da hadde Det hvite hus hatt boken i tre uker. Spørsmålet er om Trump på dette tidspunktet var klar over det Bolton formidlet i boken.

Presidenten skulle ikke vite

Boken til Bolton ble sendt til Det nasjonale sikkerhetskontoret i Det hvite hus. Det er dette kontoret som skal gjennomføre sikkerhetsvurderinger. Advokaten til Bolton påpekte i følgebrevet at det ble tatt for gitt at vurderingsprosessen skulle foregå i henhold til reglene.

– Vi forstår det derfor slik at manuskriptet bare vil bli sett av, og innholdet formidlet til, de funksjonærene som har som oppgave å vurdere slikt materiale, og ingen andre, skrev advokat Charles J. Cooper.

Cooper legger til at Bolton er helt avhengig av at dette blir fulgt. Boken ble sendt til Det hvite hus 30. desember i fjor.

KREVER Å HØRE: Demonstranter utenfor bygget der riksrettssaken mot Donald Trump pågår. Kravet er at informasjonen Bolton sitter på kommer ut i offentligheten.

Innholdet ble lekket

En rekke amerikanske redaksjoner har fått tilgang på informasjon fra boken. Advokaten til Bolton hevder hardnakket at forfatteren selv ikke har lekket noe.

Cooper legger hele skylden på Det hvite hus.

– Det er klart at rutinene som skulle ha blitt fulgt, ikke har blitt fulgt, og at personer som ikke er involvert i prosessen har fått tilgang til informasjonen, skrev Cooper i en utalelse