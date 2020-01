På et gruppemøte i Senatet sa den republikanske lederen at han var usikker på om han har nok egne i folden, til å blokkere kravet om at vitner får komme og svare på spørsmål.

Den republikanske ledelsen i Kongressen har frem til nå stilt seg last og brast med Det hvite hus i riksrettssaken.

Det vil si motstand mot riksrettstiltalen mot presidenten, motstand mot det som kom frem under behandlingen i Representantenes hus og motstand mot at nye bevis kan legges frem og nye vitner slippes til i Senatet.

NRK forklarer Hvorfor blir Donald Trump stilt for riksrett? for svar Demokratene mener Trump har misbrukt sin makt som president og forsøkt å forhindre Kongressens etterforskning. Trumps rådgivere skal ha bedt presidenten i Ukraina om å etterforske sønnen til en av demokratenes presidentkandidater, Joe Biden. Hvorfor er dette ulovlig? En president kan ikke be et annet land om å etterforske en politisk motstander på hjemmebane og true med å holde tilbake økonomisk hjelp. Trump er nemlig beskylt for å ha holdt tilbake militær bistand til Ukraina mot at de hjalp ham. Hva sier Trump selv? Trump nekter for å ha gjort noe galt og sier han er utsatt for en heksejakt og at tiltalen er urettferdig. Kommer han til å bli dømt? Republikanerne har flertall i Senatet. Det må to tredels flertall til for at Trump blir dømt, som vi si at 20 republikanere må stemme mot sin egen president. Det er svært usannsynlig. Hva skjer hvis Trump blir frikjent? Mange tror at Demokratene kan bli svekket fordi de opplever denne prosessen som en politisk kampanje mot Trump. Samtidig mener et flertall i USA at det var riktig å starte prosessen mot Trump etter beskyldningene rundt Ukraina ble kjent. Les mer: Hvordan startet det? Forrige Neste

Spørsmål om vitner eller ikke vitner har uansett blitt aktuelt etter at det er lekket fra den kommende boken til John Bolton, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Det er per nå ikke klart hvor mange republikanske senatorer som befinner seg på hver sin side – for eller mot vitneførsel, ifølge The Washington Post.

Republikanerne har 53 senatorer, Demokratene 45. I tillegg er det 2 senatorer som formelt er uavhengig, men som stemmer sammen med Demokratene. Det trengs altså minst fire fra republikansk side, for at Demokratenes krav om vitner skal bli noe av.

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton avbildet i det han forlater sitt hjem tirsdag 28. januar. Beskrivelser fra samtalene mellom ham og presidenten har skapt uro i riksrettssaken. Foto: Luis M. Alvarez / AP

Boltons bokbombe

John Bolton, som har skapt usikkerhet i den republikanske leiren, er ingen hvem som helst i Det republikanske partiet.

Han har hatt sentrale posisjoner i flere tiår, og regnes som en av de største haukene i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Han er kjent for sin røffe stil og store bart – og ikke minst sterke tro på USAs militære makt i verden.

Mange ble forundret da Trump hentet ham inn for nær to år siden.

Det gikk vel halvannet år, før han og Trump røk uklar.

Bolton skal ha uttrykt sterk misnøye med Ukraina-opplegget til president Trumps nære rådgiver Rudy Giuliani.

I boken skriver Bolton at Trump snakket direkte med ham om å knytte utbetalingen av militær støtte til Ukraina til kravet om at landet måtte etterforske tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

Joe Biden kan bli Trumps motstander ved presidentvalget til høsten, og skal være den demokraten Trump frykter mest.

Bolton skal ha advart sterkt mot koblingen mellom militær støtte til et annet land og etterforskningen av en intern, politisk motstander.

Ifølge boklekkasjene i The New York Times forsøkte forsvarsminister Mark Esper og utenriksminister Mike Pompeo i tillegg til Bolton å presse presidenten til å gi opp ideen.

Internt skal han ha omtalt planene som «en narkohandel med mafialignende metoder» som han ikke ønsket å være del av.

Får han møte nå?

John Bolton ble bedt om å vitne under høringene i Representantenes hus i høst, men ble nektet av Trump-administrasjonen.

Nå har han sagt seg villig til å møte i Senatet. Interessen for å høre hva han har si, har økt også blant Republikanerne.

Det store spørsmålet er om de blir mange nok til at Demokratene klarer å tvinge frem at Bolton kan komme og fortelle.

Mitt Romney, som er en kjent kritiker av president Donald Trump, regnes som en nøkkelperson på republikansk side. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Navnetelling

Mitt Romney, senatoren fra Utah som tapte presidentkampen mot Barack Obama i 2012, har offentlig sagt at han mener Bolton må vitne.

Susan Collins, den moderate senatoren fra Maine, synes også å være der, ifølge The New York Times.

Collins pleier å være alliert med Lisa Murkowski fra Alaska, som har signalisert at Bolton kan ha viktige ting å fortelle.

Spenningen er også knyttet til veteranen Alexander Lamar, senator fra Tennessee, som nøye har unngått å si hvilken fløy han er enig med.

I tillegg hersker det nå usikkerhet om hvor mange de kan få følge av.

Kontrollen kan glippe

Med vitner kan uforutsette ting bli sagt og føre til at det stramme grepet som Senatets leder Mitch McConnell har hatt om riksrettsprosessen glipper.

Planen har vært at riksrettssaken skal gjøres raskt unna, hvor presidenten frikjennes for det han er tiltalt for.

Trump er tiltalt for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens arbeide.

Flere på republikansk side har frem til nå pekt på den formelle arbeidsfordelingen mellom Representantenes hus og Senatet.

At førstnevnte skal skaffe og legge frem bevisgrunnlaget i en riksrettssak samt vedta tiltale, mens sistnevnte skal vurdere det som er lagt frem og komme med en dom.

Skal man plusse på med vitner og bevis i Senatet, forkludrer man den vedtatte fordelingen, hevder noen. Andre mener at dukker det opp nye opplysninger underveis, må dette behandles.

Demokratene peker på Det hvite hus, når det gjelder diskusjonen om arbeidsfordeling.

Det hvite hus nektet både ansatte og eks-ansatte å møte i høringene i Representantenes hus. Skulle man ha ventet til at rettsvesenet hadde ferdigbehandlet alle vitnestevningene, ville presidentvalget 2020 vært over før president Donald Trump ble stilt til ansvar – for utidig og ulovlig innblanding i det samme valget.

Uansett, de som er positive til vitneførsel sier at da må innkalling av vitner gjelde begge parter. At også andre enn regjeringsnære vitner kan kalles inn, som visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

Biden mener han ikke har noe i riksrettssaken å gjøre. At det er Trump som har dratt inn ham og sønnen inn i et oppkonstruert komplott -– i håp om å unngå ham som motstander.

Ukrainske myndigheter har tidligere sagt at Biden ikke har foretatt seg noe ulovlig.

Ikke sikkert flertall for å felle

På demokratisk side vil trolig alle av partiets 49 senatorer stemme for at vitner skal føres. Men det er slettes ikke sikkert at alle vil stemme for å felle Trump til slutt.

Den mangeårige senatoren fra California, Dianne Feinstein, er blant dem som har uttrykt tvil om det Trump har gjort seg skyldig i er så alvorlig at han må fjernes fra presidentembetet, få måneder før amerikanerne skal velge president.

Hva skjer nå?

I riksrettssaken har Trumps advokater avsluttet sine forsvarsinnlegg.

Nå skal senatorene få komme med sine spørsmål til Trumps forsvarere og anklager-teamet. Spørsmålene skal stilles skriftlig, og de folkevalgte har 16 timer til rådighet.

Deretter kommer trolig diskusjonen om vitner eller ikke vitner. Avstemningen er i utgangspunktet ventet på fredag. Blir det flertall for vitnehøringer, er det usikkerhet om den videre tidsplanen.

4. februar skal president Donald Trump holde talen om Rikets tilstand til Kongressen. Trolig vil mange ønske å unngå at den holdes samtidig med en riksrettssak.