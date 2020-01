– Ingen etterforskning, ingen militær støtte, skriver tidligere sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus John Bolton i boka, som ennå ikke er publisert.

Donald Trump knyttet militær støtte til etterforskning av Joe Biden og hans sønn i Ukraina. Samtalene mellom Trump og Bolton om dette skal ha funnet sted da Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver for USAs president, skriver New York Times.

Bolton har sagt at han er villig til å vitne i riksrettsprosessen mot Donald Trump. Men da må demokratene i Senatet få minst fire republikanere på sin side. Hittil har alle republikanere nektet å kalle inn vitner i riksrettssaken.

Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer krever at John Bolton må vitne i riksrettssaken.

– John Bolton har beviset, skriver Schumer på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Boltons påstand står i skarp kontrast til hva Trumps forsvarere har forklart under riksrettssaken.

De har hevdet at en midlertidig stans militærhjelpen ikke hadde noe å gjøre med Trumps forespørsler om etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter. Sønnen var styremedlem i et ukrainsk energiselskap mens faren var visepresident.

Bestill ukebrev fra Utenriksredaksjonen: klikk her

Medarbeidere forsøkte å presse Trump

I boka til Bolton går det fram at Trump i august i fjor fortsatte å knytte spørsmålet om pengestøtte til etterforskning av USAs tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

Trump skal altså ha fortsatt å insistere på dette også etter samtalen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli, skriver New York Times.

John Bolton refererer til private samtaler med utenriksminister Mike Pompeo Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Avisa skriver at Trump skal ha blitt presset i flere uker av sine medarbeidere for å frigjøre pengene til Ukraina, som Kongressen hadde bevilget.

Blant dem som ifølge boka presset på for å få det til var Bolton, utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Mark Esper.

I samtalen i august mellom presidenten og Bolton, som er gjengitt i boka, skal Trump ha sagt at han ønsket å holde igjen støtte til Ukraina inntil representanter for myndighetene der oversendte alt materiale de hadde om Biden og hans sønn til Det hvite hus.

Ifølge demokratene la Trump press på Zelenskyj for å få ham til å innlede en prosess som ville sverte Bidens rykte. Joe Biden blir ansett som Trumps fremste utfordrer i presidentvalget i november i år.

Bolton: ambassadør ble svertet og sparket

Boka inneholder ifølge New York Times også flere andre oppsiktsvekkende opplysninger, blant annet om USAs tidligere ambassadør til Ukraina Marie Yovanovitch.

Hun fikk sparken av Trump våren 2019, men det skjedde ifølge Boltons bok som en følge av en omfattende skittkastingskampanje.

Tidligere ambassadør Marie Yovanovitch fikk støtte i en demonstrasjon i Washington D.C. 18. januar. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

I boka skriver Bolton at USAs utenriksminister Mike Pompeo i private samtaler har erkjent at det ikke fantes noe grunnlag for påstander om at hun var korrupt. Det var Trumps advokat Rudy Giuliani som skal ha kommet med disse påstandene.

Informasjonene i boka samsvarer med tidligere påstander om hva Trump har sagt om ambassadør Yovanovitch ifølge opptak gjort av en tidligere Giuliani-medarbeider.

I de siste dagene har representanter for Det hvite hus beskrevet Bolton som en misfornøyd medarbeider.

De sier han urettmessig tok med seg notater fra administrasjonen da han ble sparket fra jobben i fjor høst.

Det hvite hus har ikke svart på en henvendelse fra nyhetsbyrået Reuters om å gi en kommentar til påstandene som kommer fram i lekkasjene fra boka til Bolton. Heller ikke Jay Sekulow, som leder Trumps forsvarerteam i riksrettssaken, har svart på Reuters henvendelse.