Riksrettssaken: Bolton kan skade presidenten, men Trump blir trolig ikke dømt

Mandag hadde avisen The New York Times en lekkasje som kan snu opp ned på Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump. Avisen siterer fra et ennå ikke utgitt bokmanuskript, skrevet av Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Her skriver Bolton at presidenten ville holde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil de startet med etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Mange regner Biden som Trumps farligste utfordrer, og at Trump ikke ønsker at han skal bli nominert som Demokratenes presidentkandidat til valget i november.

NRK forklarer Hvorfor blir Donald Trump stilt for riksrett? for svar Demokratene mener Trump har misbrukt sin makt som president og forsøkt å forhindre Kongressens etterforskning. Trumps rådgivere skal ha bedt presidenten i Ukraina om å etterforske sønnen til en av demokratenes presidentkandidater, Joe Biden. Hvorfor er dette ulovlig? En president kan ikke be et annet land om å etterforske en politisk motstander på hjemmebane og true med å holde tilbake økonomisk hjelp. Trump er nemlig beskylt for å ha holdt tilbake militær bistand til Ukraina mot at de hjalp ham. Hva sier Trump selv? Trump nekter for å ha gjort noe galt og sier han er utsatt for en heksejakt og at tiltalen er urettferdig. Kommer han til å bli dømt? Republikanerne har flertall i Senatet. Det må to tredels flertall til for at Trump blir dømt, som vi si at 20 republikanere må stemme mot sin egen president. Det er svært usannsynlig. Hva skjer hvis Trump blir frikjent? Mange tror at Demokratene kan bli svekket fordi de opplever denne prosessen som en politisk kampanje mot Trump. Samtidig mener et flertall i USA at det var riktig å starte prosessen mot Trump etter beskyldningene rundt Ukraina ble kjent. Les mer: Hvordan startet det? Forrige Neste

Hvorfor er Bolton viktig?

Som nasjonal sikkerhetsrådgiver deltok John Bolton i daglige samtaler med president Trump. Han er den som kan bekrefte det berømte «Quid pro quo».

Det vil si at Trump holdt tilbake militærhjelpen til Ukraina som brekkstang for å få Ukraina til å levere «dritt» om Trumps politiske rival. Det er akkurat dette han er anklaget for i Riksrettssaken.

Et av hovedpoengene til Trumps forsvarere i Riksrettssaken er at presidenten ikke knyttet utlevering av militærhjelpen til Ukrainas etterforskning av Bidens. Bolton skriver det motsatte i boken.

KJENT ANSIKT: John Bolton var profilert i Trump-regjeringen. Her snakker han til journalister på et pressemøte i november 2018. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Vil Bolton vitne i Riksrettssaken?

Da Representantenes hus etterforsket Trump ba de Bolton om å vitne. Men Bolton nektet, fordi presidenten krevet at ingen som jobbet i eller hadde jobbet i Det hvite hus skulle vitne.

Nå er Bolton likevel villig til å vitne for Senatet – der selve Riksrettssaken gjennomføres – hvis han blir stevnet.

Demokratene ønsker å stevne ham, men trenger hjelp av fire Republikanske senatorer for å få flertall. Tidligere hadde de trolig ikke denne støtten, men nå ser det mer sannsynlig ut.

Senatet vil trolig stemme om det skal føres vitner på fredag i denne uken. Om man deretter vil stevne Bolton og andre, blir trolig ikke bestemt før i neste uke.

Hva sier Trump?

Trump tvitret raskt at han «ALDRI sa til John Bolton at hjelpen til Ukraina var knyttet til etterforskning av Demokratene, inklusive Bidens».

Han sa også seinere på dagen at Boltons anklager var «falske», selv om han innrømmet at han ikke hadde lest manuskriptet til boken.

Trump tvitret også at Demokratene aldri spurte John Bolton om å vitne da Representantenes hus foretok etterforskningen:

Men det gjorde de altså – og Trump nektet ham da å stille som vitne.

FORSVARER TRUMP: Jay Sekulow, en av advokatene til Donald Trump, ankommer Senatet i forbindelse med Riksrettssaken mot presidenten. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Kan Trump bli dømt?

Dersom Bolton får anledning til å vitne, kan det skade president Trump. Særlig fordi han vil motsi så mye av det Trump har hevdet.

Det Bolton kan si vil ikke være fullstendig nytt. Mange av vitnene under Representanthusets etterforskning har også fortalt at militærhjelpen ble holdt tilbake i påvente av at Ukraina skulle etterforske Bidens.

Men Bolton er den første som kan fortelle at dette var en direkte ordre fra president Trump.

Det kreves 2/3 flertall i Senatet for å fradømme presidenten embetet. Da må 20 Republikanske senatorer støtte Demokratene. I dag ser det ikke ut til at det vil skje, uansett om Bolton vitner eller ikke.

Men Riksrettssaken utvikler seg nesten hver dag, med nye avsløringer. Derfor er det vanskelig å vite hvordan den til slutt kommer til å ende.

Grafikk: NRK