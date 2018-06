Desperat leting etter tolv gutter i grotte i Thailand

Et titall marinedykkere og andre redningsmannskaper tok seg tirsdag morgen igjen inn i grotten der de tolv guttene i alderen 11–15 år og deres fotballtrener befinner seg på tredje dagen. Mer regn natt til tirsdag har vanskeliggjort arbeidet.

Man regner med at de er i live, selv om det ikke har vært livstegn fra dem siden det omfattende og labyrintiske åtte kilometer lange grottesystemet ble oversvømt etter kraftig regnvær. Dykkerne har nådd et kammer som var oversvømt nesten helt til taket.

Hjelpearbeiderne måtte avbryte arbeidet mandag kveld, og guttene, som er innesperret med sin 25 år gamle trener, måtte tilbringe en tredje natt i grotten. De ble meldt savnet lørdag kveld da en mor ringte politiet for å si at sønnen ikke var kommet hjem fra fotballtrening.

Marinejegere og redningsmannskaper leter desperat etter tolv gutter i alderen 11 til 16 år og den 25 år gamle fotballtreneren deres som er savnet på tredje døgnet etter å ha tatt seg ned i en dyp grotte nord i Thailand. Foto: Krit Promsakla Na Sakolnakorn / AP

Ikke første gang

Det er ikke første gang folk er blitt sittende fast i Tham Luang Nang Non-grotta i Chiang Rai-provinsen nord i Thailand etter regnvær. Myndighetene opplyser at turister flere ganger tidligere er blitt sperret inne og deretter reddet ut når vannet har trukket seg tilbake.

Utenfor grotten venter fortvilte foreldre som har satt opp telt for å søke ly mot regnet som strømmer ned. Tirsdag morgen gjennomførte de en bønneseremoni.

– Jeg har ikke sovet og håper alle kommer ut like hele. Gutten min er sterk, så jeg har fortsatt håp, sier Namhom Boonpiam, som venter på sønnen Mongkol.

Kraftig regnvær har fått vannstanden nede i grotten til å stige med minst fem meter, men myndighetene har ingen grunn til å tro at de 13 ikke er i live. De håper de har søkt tilflukt i tørre områder i grotten.

– Vi tok oss noen få kilometer inn og greide å komme oss inn i det andre store kammeret innenfor inngangen. Der fant vi etterlatte sko og bager, så vi tror at de har gått enda lenger inn, sier en talsmann for marinejegerne, Naponwath Homsai.

Krever dykkekunnskaper

– Vi er sikre på at barna er i god behold. Men å ta seg lenger inn i grottene krever oksygen og dykkekunnskaper, noe som også vil gjøre det vanskelig å hente dem ut når de blir funnet, sier viseguvernøren i provinsen, Passakorn Bunyalak.

Når de blir funnet, kan det bli aktuelt å sende mat inn for så å vente på at vannstanden går ned, eller muligens gi de 13 opplæring i å dykke.

Elektrikere jobbet tirsdag morgen med å sende en én kilometer lang ledning inn i grotten. Den skal bidra med lys og luft for hjelpearbeiderne og kan bidra til å pumpe vann ut av grotten, opplyser en talsperson for myndighetene. En undervannsrobot er også satt inn for å hjelpe dykkerne.