Der Spiegel: Tyskland vil sende Leopard-stridsvogner til Ukraina

Tysklands statsminister Olaf Scholz skal ha besluttet å sende et antall av landets egne Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, melder Der Spiegel.

Meldingen er ennå ikke bekreftet av den tyske regjeringen.

Samtidig melder Wall Street Journal og Reuters at Biden-administrasjonen skal være klar for å sende Abrams M1-stridsvogner.

Signalene om å sende stridsvogner kommer samtidig i både tysk og amerikansk presse.

– Avgjørende

Palle Ydstebø, hovedlærer på Krigsskolen, sier det ikke er overraskende om landene er kommet til enighet om dette nå. Man han venter fortsatt på den offisielle bekreftelsen.

Oberstløytnanten mener disse stridsvognene vil være avgjørende for om Ukraina klarer å vinne tilbake områder som Russland har erobret i landet.

– Disse stridsvognene er adskillig bedre enn dem de har fra før. Det vil være den siste brikken de trenger i landsystemet. De kan da sette opp mobile brigader som har evne til å bryte gjennom befestede områder og manøvrere inn på fiendens områder som vi så i Kharkiv, forklarer Ydstebø.

FORKLARER: Oberstløytnant Palle Ydstebø sier moderne stridsvogner er helt avgjørende for Ukrainas motoffensiv.

Ukraina har fortsatt stridsvogner. De sier selv at de har flere enn før krigen, takket være stridsvogner de skal ha erobret fra det russiske militæret.

Men med disse vestlige stridsvognene får landet en helt annen slagkraft, mener Ydstebø.

– De vil trolig ikke ha disse på plass før til våren. Men Ukraina kan da starte motoffensiver. De har hatt stor suksess før med å gå mot russiske forsyningslinjer, sier Ydstebø til NRK.

Polen kan også sende stridsvogner

En eventuell amerikansk beslutning om å forsyne Ukraina med moderne Abrams M1-stridsvogner vil bli tatt i samråd med Tyskland, som da også ventes å gi grønt lys til at ukrainerne får tyske Leopard 2-stridsvogner, ifølge kildene til Wall Street Journal.

I tillegg melder Bloomberg at Tyskland skal være beredt til å gi klarsignal til Polen om å sende sine Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Verken tyske eller amerikanske myndigheter har uttalt seg om opplysningene til avisene.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har helt fram til i dag sagt nei til å sende stridsvogner. Han har sagt at det er viktig at Nato ikke blir en del av krigen.

Avhengig av samarbeid

Ifølge tyske tjenestemenn skal statsminister Olaf Scholz ha vært bekymret for at Ukraina skulle ende opp med nesten utelukkende tyske stridsvogner. Det kunne sett dårlig ut for Tyskland.

Scholz har derfor vært veldig opptatt av å få med flere land samtidig.

– Vi ønsker absolutt å ha tyske stridsvogner i Ukraina, men de må være en del av en bred koalisjon som vil gi en blanding av stridsvogner, inkludert Abrams, sier den tyske kilden til Wall Street Journal.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at Ukraina trenger 300 moderne stridsvogner.