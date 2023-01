Ukraina må foreløpig vente på tyske stridsvogner

Det er ikke tatt noen ny avgjørelse når det gjelder stridsvognene, sa den tyske forsvarsministeren, men viste til et nytt Nato-møte om tre uker.

Land som ønsker å sende tyske stridsvogner til Ukraina trenger en godkjenning fra Tyskland for å kunne gjøre det.

– Russland har fortsatt den brutale angrepskrigen på Ukraina. Samtidig er det viktig at Nato ikke blir en del av denne krigen, sa Boris Pistorius.

Tyskland vil ta en beslutning snart

Han minnet om hjelpen Tyskland allerede har gitt til Ukraina. Til en verdi over 3 milliarder Euro, påpekte han.

Pistorius la også til at Tyskland vil ta en endelig beslutning raskt, og at tyskerne kan agere raskt hvis det blir vedtatt at Leopard-stridsvognen kan sendes til Ukraina. Han gjorde det klart at såkalte Leopard-partnerland kan begynne å gi opplæring i bruken av stridsvognen.

– Tysk lederskap er viktigere enn noen gang, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han sa det ikke er noen tegn til at Russlands president har endret målet om å ta kontroll over Ukraina. Stoltenberg sa at det nå er viktig at ukrainerne klarer å vinne over russerne.

– Våpen fra Tyskland redder liv i Ukraina hver eneste dag, sa generalsekretæren.

Stoltenberg sa det er velkomment at flere land har sagt at de vil sende stridsvogner til Ukraina. Han rundet av med å takke Tyskland for de bidragene de har kommet med så langt.

Stoltenberg og Pistorious på pressekonferansen. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Mange land ønsker å sende

Ifølge amerikanske ABC News skal 12 land være enige om å sende Leopard 1-stridsvogner hvis Tyskland gir tillatelse til det.

Den tyske statsministeren Olaf Scholz har så langt ikke villet si ja til at andre europeiske land kan sende tyskproduserte stridsvogner til Ukraina. Mens den tyske produsenten melder at den kan levere 139 stridsvogner av typen Leopard til Ukraina innen begynnelsen av neste år.

Den ukrainske regjeringen mener at stridsvogner, og spesielt Leopard 2-modellen, er helt vesentlig for å kunne overvinne russiske invasjonsstyrker.

Har lempet på forbud

Tyskland har blant annet som følge av sin aggressive rolle i annen verdenskrig vært nøye med å ikke levere våpen til land i krig. Men etter den russiske invasjonen i Ukraina ble forbudet lempet på. Bekymringen er blant annet bunnet i at stridsvogner har rekkevidde nok til å utføre angrep mot mål på russisk side av grensen.

Tyskland har vært under press for å tillate at tyske stridsvogner blir sendt til krigsområdene. Men tyskerne har også fryktet at konflikten skulle spre seg og bli til en storkrig mellom Russland og Nato.

Blant andre har Polen sagt at de formelt vil be Tyskland om lov til å levere Leopard-stridsvogner til Ukraina. Det er uklart hvor lang tid behandlingen av søknaden vil ta.