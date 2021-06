Statlig hviterussisk TV viste i går kveld et intervju på halvannen time med regimekritikeren og journalisten Roman Protasevitsj.

Dette er tredje gang han blir vist fram etter at han ble arrestert i Minsk den 23. mai.

FALSK ALARM: Det ble ikke funnet noen bombe om bord på Ryanair-flyet som måtte lande i Minsk. Foto: AP

Ryaniar-flyet han og kjæresten var om bord på, var på vei fra Aten til den litauiske hovedstaden Vilnius. Det ble tvunget til å lande i Minsk på grunn av det hviterussiske myndigheter kalte en bombetrussel. Det ble ikke funnet noen bombe.

Hvor frivillig?

Protasevitsj sier at han stiller frivillig opp i intervjuet.

Protasevitsj innrømmer også at han arbeidet for å styrte regimet til president Aleksandr Lukasjenko. Han sier videre at han var med på å organiserte masseprotester i Hviterussland.

– Jeg kritiserte Lukasjenko mye, men da jeg ble mer involvert i politiske temaer, begynte jeg å forstå at han gjør det rette, og jeg respekterer ham absolutt, sier journalisten ifølge nyhetsbyrået Reuters.

NYE MENINGER: Roman Protasevitsj kommer med flere innrømmelser i intervjuet på hviterussisk TV. Opposisjonen mener at han blir presset og torturert i varetektsfengselet. Foto: REUTERS TV / Reuters

I et tidligere intervju sa Protasevitsj at opposisjonen ikke bør oppfordre hviterusserne til å gjenoppta gateprotestene.

– Et gissel

Den hviterussiske opposisjonen tror at regimekritikeren har blitt slått og torturert i varetektsfengselet.

– Det er smertefullt å se «tilståelsene» til Roman Protasevitsj. Han er et gissel for regimet, sier en talsperson for opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja.

VIKTIG ROLLE: Nettstedet som Roman Protasevitsj arbeidet for, var med på å organisere demonstrasjonene i Minsk etter presidentvalget i august i fjor. Foto: AP

Faren til regimekritikeren sier til nyhetsbyrået AFP at det er smertefullt å se intervjuene med sønnen.

– Jeg kjenner sønnen min godt, og jeg tror at han aldri ville si slike ting. De har brutt ham ned og tvinger ham til å si det som trengs, sier faren.

Risikerer 15 år

Hviterussiske myndigheter sier at Protasevitsj er en terrorist som har vært med på å organisere vold. Hvis han blir dømt for dette, kan han få 15 år i fengsel.

Journalisten var en av grunnleggerne av internettkanalen Nexta. Den er nå basert i Polen.

Den bruker den krypterte appen Telegram, som myndighetene ikke klarer å stanse.

VIL HA ENDRING: Om lag 35 000 mennesker har blitt arrestert i Hviterussland etter presidentvalget i august i fjor. Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja mener at hun er den egentlige vinneren av valget. Hun er nå i eksil i Litauen. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Nexta var helt sentral i dekningen og organiseringen av de store demonstrasjonene i Hviterussland etter presidentvalget i august i fjor.

Ifølge en hviterussisk menneskerettighetsorganisasjon har om lag 35 000 mennesker blitt arrestert i tiden som har gått siden valget. En del som støttet opposisjonen har fått lange fengselsstraffer.

Regimet til Lukasjenko fortsetter å gå gjennom sosiale medier og videoer fra demonstrasjonene for å identifisere og arrestere opposisjonens støttespillere.

Stadig mer isolert

Etter at Ryanair-flyet ble tvunget til å lande i Minsk, har Hviterussland blitt utsatt for kraftig kritikk og nye straffetiltak fra vestlig side.

Hviterussiske flyselskaper får ikke lenger lov til å fly til byer i EU, eller bruke unionens luftrom. De fleste vestlige flyselskaper flyr utenom hviterussisk luftrom.

STØTTE: Presidentene Lukasjenko og Putin under et møte i Sotsji nylig. Foto: Sergei Ilyin / AP

President Lukasjenko blir også stadig mer isolert politisk sett.

Men han har fortsatt bred støtte fra sin russiske kollega Vladimir Putin som han besøkte for noen dager siden.