Opposisjonspolitiker vil at norsk bedrift boikotter Hviterussland

– Jeg opptrådte lovlig da jeg beskyttet folket mitt. Informasjonen om bomben i flyet kom fra utlandet, fra Sveits.

Det sa den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko i en tale til nasjonalforsamlingen onsdag, Uten at noen kunne bekrefte påstandene han kom med.

Det var første gang presidenten offentlig kommenterte hva som skjedde da Hviterussland omdirigerte et fly på vei mellom to EU-land sist søndag.

Ryanair-flyet på vei fra Athen til Vilnius i Litauen ble tvunget til å lande i Minsk etter en påstått bombetrussel, som viste seg å ikke være reell.

Umiddelbart etter landingen ble den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj og kjæresten arrestert.

Hviterussland har fått krass internasjonal kritikk etter hendelsen, men Lukasjenko forsvarte onsdag beslutningen i nasjonalforsamlingen.

– Som vi forutså, har de som vil oss vondt, her hjemme og i utlandet, endret sine metoder for å angripe staten. De har krysset mange røde linjer og gått over grensen for sunn fornuft og menneskelig moral, sa han ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Økt press

Samtidig snakket den opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja til utenrikskomiteen i EU – parlamentet. Hun leder kampen mot regimet til Aleksandr Lukasjenko fra eksil i Litauens hovedstad Vilnius.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja vil ha økt press mot den hviterussiske presidenten. Foto: Emil Helms / AP

– Lukasjenko forvandler landet mitt til Europas Nord-Korea.

Hun mener det nå må kraftige sanksjoner til for å tvinge Lukasjenko til retrett.

– Forby import av hviterussiske oljeprodukter, kaliumgjødsel, metall og trevareprodukter.

Dermed øker presset igjen på norsk Yara. De er den største enkeltkunden til den hviterussiske bedriften Belaruskali som produserer kalium. l

Yara vil snakke med Tikhanovskaja

I likhet med svært mange andre reagerer også Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether svært sterkt på det som skjedde med Ryanair-flyet på søndag.

Han har også fått med seg at opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja nå sier at man må slutte å kjøpe eksportprodukter som kan støtte opp om økonomien og legitimiteten til regimet til Aleksandr Lukasjenko.

– Jeg har selv hatt flere diskusjoner med Tikhanovskaja de siste ni månedene og jeg kommer til å ta kontakt med henne igjen nå for å diskutere hvilke konsekvenser den nye situasjonen eventuelt vil få sier Holsether til NRK.

Konserndirektør Svein Tore Holsether vil møte Svetlana Tikhanovskaja for å diskutere Yaras framtid i Hviterussland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hvis hun sier dere bør slutte å kjøpe kalium fra Belaruskali hva gjør dere da?

– Her handler det om at vi utveksler erfaringer og gir råd også får vi vurdere det i lys av den totale situasjonen, sier Yara-direktøren.

Usikker på boikott

Også den Norske Helsingforskomiteen er usikker på om boikott er veien å gå.

– I noen tilfeller kan det være virksomt, men vi må vite at det virker, sier Berit Lindeman, fagsjef ved Den norske Helsingforskomiteen til NRK.

Ifølge Lindeman har de fulgt nøye med på Yara sin tilstedeværelse i Hviterussland. Og mener den norske bedriften har gjort mer enn mange andre for å rettferdiggjøre sin tilstedeværelse. De har tatt opp forholdene for streikende ansatte i bedriften, hatt høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Og ikke minst hatt tatt dialog med arbeidere og den uavhengige fagforeningen. En fagforeningen som ønsker at Yara skal bli.

Berit Lindeman, fagsjef ved Den norske Helsingforskomiteen mener det er viktig med tilstedeværelse av vestlige bedrifter i Hviterussland.

– Vestlige bedrifter kan være med å påvirke fra innsiden. Ved en boikott mister man den muligheten. Da kan man risikere at russere og kinesere overtar og at vilkårene for arbeidere endres. I tillegg til at den økonomiske skadeeffekten på regimet til Lukasjenko blir minimal sier Berit Lindeman.

Helsingforskomiteen har tett kontakt med opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Ifølge Lindeman har Tikhanovskaja tidligere vært i tvil om boikott er veien å gå. Hun skal både ha ment at Yara må dra og at de må bli.

– Vi har så langt ment at det er viktig at Yara blir, men det kan endre seg om de positive elementene svekkes, sier Berit Lindeman, fagsjef ved Den norske Helsingforskomiteen til NRK.