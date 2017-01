Den gambiske presidenten har fått en siste mulighet til å trekke seg

Gambia holder pusten, mens presidenten nekter å gi fra seg makten. Yahya Jammeh har fått frist til fredag klokken 12 om å forlate presidentkontoret frivillig, eller bli tvunget ut av FN-støttede styrker, skriver BBC.

Soldater har gått inn i Gambia

Torsdag kveld opplyser en talsmann for den senegalesiske hæren at de nå har gått inn i nabolandet Gambia.

I sin første tale som president ba Barrow nabolandene om hjelp til å tvinge igjennom folkets vilje. Det er trolig denne oppmuntringen som gjør at Senegal har sendt soldater inn i landet.

Barrow ga også ordre til de væpnede styrkene i Gambia om å holde seg inne i leirene sine.

– De som ikke gjør det, blir behandlet som opprørere, sa han.

En kolonne på minst 20 militære kjøretøy er nå på vei til hovedstaden Banjul.

Ecowas støtter Barrow

NYVALGT: Adama Barrow ble innsatt som president i den gambiske ambassaden i Dakar torsdag. Foto: AP

De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (Ecowas), har gitt sin støtte til Adama Barrow som ble innsatt som ny president i den gambiske ambassaden i Senegal torsdag.

Etter at Barrow vant presidentvalget i Gambia i desember har han blitt anerkjent internasjonalt som Gambias nye president. Barrow har nå sagt at han ikke vil reise til Gambias hovedstad Banjul før den militære operasjonen er avsluttet.

Trusselen fra Ecowas om å fjerne Jammeh med makt er nå støttet av 15 medlemsland i FNs sikkerhetsråd. De understreker likevel at en politisk løsning er førsteprioritet.

Siste meklinger

Fredag morgen starter de siste meklingene mellom landene, ledet av Guineas president Alpha Conde.

Leder av Ecowas kommisjonen, Marcel Alain de Souza sier at hvis møtet med Conde viser seg å bli mislykket vil de militære styrkene trå til.

– Hvis Jammeh ved fristen ikke er enig om å forlate Gambia, vil vi virkelig gripe inn militært, sier Souza.

NEKTER Å GÅ: Al Hadji Yahya Jammeh nekter å gå av som president i Gambia. Foto: © Carlos Garcia Rawlins / Reute / Reuters

Folk danser i gatene

Det er ikke meldt om kamphandlinger etter at de senegalesiske soldatene gikk inn i Gambia torsdag kveld. Fra hovedstaden Banjul blir det meldt at folk danser av glede i gatene etter at Barrow ble innsatt som president i går kveld.