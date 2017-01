Ved midnatt gikk fristen ut for den Gambiske presidenten, Yahya Jammeh til å gi fra seg makten til den nyvalgte presidenten, Adama Barrow. Spenningen går seg til i Gambia.

– Folk har vært veldig redde for hva som kan skje når Jammeh nekter å gå av. Slik det ser ut nå er han ikke villig til å gå av frivillig. Det sier norsk-gambiske Kabir Njie, som er på ferie i hjemlandet for å overvære innsettelsen av den nye presidenten.

Forsvarssjefen adlyder ikke lenger presidenten

Militære styrker fra Senegal, Nigeria og Ghana står klare på grensa klare til å rykke inn og hente presidenten med makt hvis han ikke ombestemmer seg.

Fosvarrsjefen i Gambia skal ha sagt at de ikke vil gjøre motstand hvis de senegalesiske troppene kommer.

– Jeg vil ikke sende mine soldater inn i en dum kamp. Dette er en politisk kamp og jeg er glad i mine menn, sa Ousman Badjie ifølge AFP.

En etterretningskilde hevder at Badjie ikke lenger er lojal overfor president Yahya Jammeh.

Kilden sier til nyhetsbyrået DPA at forsvarssjefen og generalinspektøren i politiet, Ousman Sonko, sluttet å ta imot ordre fra Jammeh ved midnatt.

Nigeria har allerede sendt 200 soldater til Senegal. Ifølge BBC har Gambia en styrke på 2500 menn.

Flere drept på gata

Njie som har bodd i Norge i over 30 år, understreker at han ikke ville vært noe annet sted enn i Gambia nå. Han tror det vil gå fort dersom det blir en invasjon utenfra.

– Jammeh har ingen bak seg som er villige til å slåss for ham, sier Kabir Njie til NRK.

Videre forteller han at de fleste i landet nå håper utenlandske soldater kommer inn og fjerner Jammeh med makt. Flere er blitt åpent drept på gata, og mange gambiere er forsvunnet under Jammeh sin periode.

– Gambierne har prøvd å bli kvitt diktatoren i over 20 år. De har gjort alt. Han oppfører seg som han eier landet, og har brukt statskassa som sin egen private lommebok, sier Njie.

Yahya Jammeh nekter å gå av. Fristen for at han skulle trekke seg gikk ut ved midnatt. Foto: © Carlos Garcia Rawlins / Reute / Reuters

Følger med på internett

Njie forteller at innbyggerne i landet nå deler informasjon om det som skjer ved å ringe hverandre, mens gambiere som bor i utlandet sprer informasjon via internett.

– Nå hører vi rykter om at noen av soldatene utenfra har krysset grensen til Gambia, og har tatt over små landsbyer. For meg som er oppvokst her er det som skjer veldig spennende.

Videre understreker Njie at alt er bedre enn å ha Jammeh sittende som president.

– De fleste mener at dersom Jammeh blir sittende vil han hevne seg på alle som har stått opp og snakket han imot. Og det er mange.