Politiet begjærte overgrepsdømt mann utlevert i fjor

Nordmannen som har sonet for overgrep mot barn i Gambia, ble ifølge landets justisdepartement benådet mandag.

Da mannen ble pågrepet i Gambia, var den tidligere straffedømte mannen allerede siktet for seksuelle overgrep i Norge.

Nå bekrefter Oslo-politiet overfor NRK at de begjærte mannen utlevert i mai i fjor.

– Vi begjærte mannen utlevert i mai i fjor og han er etterlyst internasjonalt. Mannen er blant annet siktet for seksuelle overgrep mot et barn under 10 år, sier politiinspektør Tina Helleland til NRK.

Vet ikke om han kommer

Myndighetene i Gambia opplyste mandag at mannen ville bli overlevert til norske myndigheter.

Helleland sier til NRK at politiet ikke visste noe om benådningen før de leste om den i mediene.

Politiinspektøren ønsker ikke å kommentere om det var politiets begjæring om utlevering som førte til at mannen nå skal ut av det beryktede Mile Two Central Prison i hovedstaden Banjul.

Politiet har ennå ikke fått bekreftet om opplysningene fra Gambia stemmer.

– Vi har forsøkt å få verifisert opplysningene via Interpol, men har ikke fått noe tilbakemelding ennå. Det er fortsatt ukjent om og eventuelt når han kommer til Norge, sier Helleland til NRK.

Utenriksdepartementet sier til NRK at de er kjent med at en norsk borger som har sonet i Gambia skal være benådet, men at de har ingen opplysninger om at han skal være løslatt.

De ønsker ikke å si noe om hva slags kontakt de har hatt med myndighetene i det afrikanske landet.

Mannens forsvarer, Sigurd Klomsæt, har tidligere besøkt mannen i fengslet i Gambia. Han sier til NRK at han ble kjent med nyheten om hans klient via medier og gambiske myndigheter. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken ytterligere.

Fakta om overgrepssaken i Gambia Ekspandér faktaboks En da 45 år gammel mann fra Telemark ble pågrepet i Gambia 26. desember 2010, mistenkt for seksuelle overgrep mot barn i Gambia.

Saken ble kjent da Aftenposten 27. desember 2010 siterte den gambiske TV-kanalen GRTS. Mannen hadde seks mindreårige gutter på soverommet sitt da han ble pågrepet.

Mannen ble i 2006 dømt for over 100 overgrep mot sin egen sønn i årene 1999 til 2002. I 2004 ble han dømt for overgrep mot flere mindreårige.

Høsten 2010 ble han anmeldt for seksuelle overgrep mot en gutt i barneskolealder i Oslo. Mannen ble siktet i denne saken.

I november 2010 reiste han til Gambia.

Nyttårsaften 2010/2011 møtte mannen i retten i Gambias hovedstad Banjul, hvor han innrømmet overgrep mot mindreårige i Gambia.

(Kilde: NTB)

Vil gjenoppta etterforskning

Høsten 2010 ble mannen siktet i en overgrepssak i Norge. Mannen skal ha forgrepet seg på en gutt i barneskolealderen. I november det samme året reiste han til Gambia.

Om 52-åringen nå blir utlevert til Norge, vil politiet stå klare.

– Dersom mannen blir utlevert til Norge ønsker vi å avhøre han, samt ferdigstille etterforskningen av saken. Det vil bli vurdert om han skal fremstilles for varetektsfengsling.

Mannen risikerer 21 års fengsel dersom han blir dømt.