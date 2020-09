Den danske utenriksministeren unnskylder sexsak fra 2008

I 2008 trakk Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod seg fra alle politiske verv, etter at det ble kjent at han hadde sex med en jente på 15 år under et påskekurs for partiets ungdomsorganisasjon DSU.

Kofod gjorde i midlertidig politisk comeback kort tid etter at hendelsen ble kjent, og ble utenriksminister i statsminister Mette Fredriksens regjering i 2019.

Programleder Sofie Lindes krafttale om seksuell trakassering har ført til nytt fokus på metoo i Danmark.

Det har og ført til ny oppmerksomhet rundt den 12 år gamle saken, ifølge Jyllands-Posten.

– Jeg var full, og jeg var dum

Nå beklager utenriksministeren seg for hendelsen som fant sted da han var 34 år og folketingsmedlem for Socialdemokratene, skriver danske TV 2. Jenta var den gangen medlem i Socialdemokratenes ungdomsorganisasjon.

– Jeg var full, og jeg var dum, erkjenner Kofod til TV-kanalen.

– Jeg vet godt at det ikke er nok å si unnskyld. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre om på det. Det eneste jeg kan gjøre er å angre, sier han.

I Danmark er den seksuelle lavalderen 15. Dermed brøt Kofod ikke loven, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge TV 2 har politikeren tidligere sagt at han ikke kjente jenta og alderen hennes da han inviterte henne opp til sitt rom etter kurset.

Statsministeren har tillit til Kofod

Kofod får nå kritikk fra danske partier som Alternativet og Radikale Venstre. Han svarer at det er en gammel sak, som var kjent før han ble utenriksminister. Men han erkjenner at saken kommer til å fortsette å prege hans politiske karriere, skriver TV 2.

– Det var mitt livs største feiltagelse, og jeg unnskyldte den gang. Det er en sak jeg tenker på daglig, og jeg skulle ønske jeg kunne gjøre om på det, sier Kofod.

Statsministeren i Danmark har fortsatt tillit til Kofod, skriver Politiken. Men hun understreker at saken er alvorlig.

– Jeg har tillit til ministrene som er utnevnt i Danmark. Jeppe Kofod har både unnskyldt og beklaget og har gjort det for mange år siden, sier Fredriksen til TV 2.