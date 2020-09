View this post on Instagram

Jeg sidder her i min sofa med burgerøjne og en overordnet følelse af at være blevet set, hørt og anerkendt ♥️ TAK ♥️ Igår var jeg vært ved årets Zulu Comedy Galla. Jeg holdt en tale, der i store træk handlede om, at der i 2020 stadig ikke ligeløn og ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. - At sexisme findes og at man ikke skal være bange for at sige fra! At man SKAL sige fra. Og at det nok skal gå alligevel. Det gjorde det nemlig for mig. Jeg står med rank ryg - og det gør jeg i høj grad pga. af al den ros og opbakning jeg har fået fra jer og mange af mine kollegaer. Tak. Det betyder enormt meget ♥️