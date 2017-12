Demokratenes innvending innebærer også at avstemningen i Senatet, som skulle vært holdt natt til onsdag norsk tid, blir utsatt til etter at de tre punktene er fjernet.

Speaker Paul Ryan i Representantenes hus må gjennomføre en ny avstemning i onsdag morgen. Foto: Alex Wong / AFP

Tirsdag kveld vedtok Representantenes hus en ny versjon av Trumps skattereform. Vedtaket ble gjort med 227 mot 203 stemmer, og det gjensto bare å få reformen gjennom i Senatet.

Men så tok det hele en ny vending.

Demokratene mener tre punkter i Trumps skattereform bryter med Senatets regelverk. Dermed må reformen opp til ny avstemning i Representantenes hus onsdag, ifølge amerikanske medier. Det er likevel fortsatt ventet at Trump vil ha reformen klar til signering i løpet av ett døgn.

Teksten i lovforslaget må være helt lik når det stemmes over i Kongressens to kamre før det kan sendes videre til president Donald Trump for en endelig godkjenning.

Det er fortsatt ventet at avstemningen i Senatet vil skje natt til onsdag norsk tid.

Kampsak for Trump

Senatet og Representantenes hus godkjente tidlig i desember hver sin versjon av Trumps skattereform.

Skattereformen innebærer et samlet skattekutt på nærmere 1500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Reformen har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

President Donald Trump diskuterer skattereform med representanter for næringslivet i Det hvite hus, 31. oktober. Finansminister Steven Mnuchin t.v. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Samtidig har flere demokrater gått hardt ut mot reformen og sagt at den «plyndrer middelklassen», og at det er de superrike som vil tjene godt på den nye skattereformen.

Ifølge en ny CNN-meningsmåling viser at bare 33 prosent av amerikanerne støtter den nye skattereformen.

Utsatt tidligere i desember

På grunn av at Senatets versjon av skattereformen skilte seg fra den som tidligere var vedtatt i Representantenes hus tidligere i desember, ble det bestemt at en ny og felles versjon av skattereformen måtte vedtas før den kan tre i kraft.

Raser over «håndskrevet» skattereform Du trenger javascript for å se video.

I Senatet er republikanerne avhengige av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for forslaget.