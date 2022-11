Demokratene beholder flertallet i Senatet

Demokraten Catherine Cortez Masto får beholde plassen sin i Senatet etter at hun vant over sin republikanske utfordrer Adam Laxalt i delstaten Nevada. Dermed beholder se kontrollen over Senatet, skriver AFP og Reuters.

– Tusen takk, Nevada, skriver Masto på Twitter.

Både CNN og RealClearPolitics har Cortez Masto som vinner med 48,7 prosent mot 48,2 prosent for den republikanske motstanderen Adam Laxalt etter at 96 prosent av stemmene er telt opp. Cortez Masto leder med nesten 5.000 stemmer, skriver NTB.

Hun er den første kvinnelige latinoen som er valg til senatet.

Omkamp i Georgia

Demokratene har nå sikret seg 50 senatsplasser, republikanerne har 49. Det er en plass som enda ikke er avgjort, senatsplassen i delstaten Georgia.

Republikanerne trengte 51 plasser for å få flertall. Demokratene trenger kun 50. Med 50 seter kan de sikre flertall ved å bruke ekstrastemmen til visepresidenten.

I Georgia har ingen av kandidatene fått over 50 prosent av stemmene, så der blir det omvalg 6. desember.

I Georgia står det mellom den demokratiske senatoren Raphael Warnock og hans utfordrer Herschel Walker.

Det velges to senatorer fra hver stat. De sitter i seks år om gangen. I år var det 34 senatsplasser som sto til valg.

Senatet 2022 Det er 100 senatorer i Senatet. Av disse er 36 på valg. Demokratene har 50 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 49 senatorer. Republikanerene har 49 avgjorte senatorer og vi forventer at de får minst 48 senatorer. 3 senatorer er usikre. 50 49 Demokratene Avgjort 49 forventa Republikanerne Avgjort 48 forventa Flertall

Viktig å beholde flertallet

Et flertall vil bety en stor lettelse for president Joe Biden, som tidligere har uttalt at demokratiet var vinneren i mellomvalget.

– Den røde bølgen som media har snakket om kom ikke. Han mener Demokratene har hatt en god natt, sa han dagen etter valgdagen 8. november.

Også Demokratene sin flertallsleder i Senatet, Chuck Schumer mener mellomvalget har vært en suksess for demokratene.

– Demokratene vil igjen ha flertallet i Senatet. Dette valget er en seier for demokratene, og vår agenda og for USA og amerikanere, skriver han på Twitter.

Med flertallet i Senatet betyr det at Biden for eksempel lettere kan oppnevne Høyesterettsdommere, skriver CNN. Det betyr også at demokratene i Senatet kan avvise lovforslag som er vedtatt av Representantenes hus.