Det var varslet en rød – altså republikansk – bølge under tirsdagens mellomvalg.

Historisk sett skulle de gjøre et brakvalg; så godt som alle mellomvalg etter et presidentvalg ender med at opposisjonen gjør det bra i USA.

Med Joe Biden som president og skyhøye priser burde republikanerne ha gjort et brakvalg.

Slik ble det ikke. Demokratene har gjort det bedre enn på 40 år i denne typen mellomvalg.

Stemmene telles fortsatt. Men:

Demokratene ligger best an til å beholde flertallet i Senatet. I Representantenes hus ser republikanerne ut til å få et lite flertall.

Joe Biden kaller dagen etter valget for «en god dag for demokratiet.» Med det mener han en god dag for Demokratene.

Her er tre grunner til at Demokratene gjorde det så mye bedre enn ventet.

Senatet 2022 Det er 100 senatorer i Senatet. Av disse er 36 på valg. Demokratene har 48 avgjorte senatorer . Republikanerene har 49 avgjorte senatorer . 48 49 Demokratene Republikanerne Flertall

Representantenes hus 2022 Det er 435 representanter i Representantenes hus. Av disse er alle på valg. Demokratene har 191 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 197 representanter. Republikanerene har 211 avgjorte representanter og vi forventer at de får minst 215 representanter. 23 representanter er usikre. 191 211 Demokratene Avgjort 197 forventa Republikanerne Avgjort 215 forventa Flertall

1. Abort var viktig likevel

USAs kvinner har hatt rett til selvbestemt abort siden 1973.

I juni i år fjernet USAs høyesterett, der seks av ni dommere er innsatt av republikanske presidenter, denne retten. Nå er det opp til delstatene om de vil forby eller legalisere abort.

Et klart flertall av amerikanere mener selvbestemt abort bør være lov. I 13 delstater er abort nå ulovlig, uten noen unntak. I ni delstater er forbudet tatt til retten. I Ohio fikk en 10 år gammel jente som hadde blitt voldtatt ikke lov til å ta abort (hun måtte reise til Indiana).

Meningsmålinger viste at økonomien var den viktigste saken for amerikanske velgere.

Men kvinner brukte stemmeretten sin i større grad enn ventet for å forsvare retten til abort.

Eller med tidligere utenriksminister Hillary Clintons ord:

«Det viser seg at kvinner setter pris på å ha menneskerettigheter, og at vi stemmer. »

2. Trump tapte valget

Tidligere president Donald Trump er fortsatt populær blant republikanske velgere. Men for uavhengige og moderate velgere, kan det virke som han har mistet tillit.

Flere av Donald Trumps håndplukkede kandidater tapte klart på tirsdag.

I Pennsylvania gikk TV-kjendisen og Trump-kandidaten Mehmet Oz på et nederlag mot demokraten John Fetterman. I Georgia, der Trumps nære venn og amerikansk fotballkjendis Herschel Walker stilte, går valget til runde nummer to fordi ingen fikk over 50 prosent av stemmene. Den republikanske mer moderate guvernøren vant klart.

Mehmet Oz tapte til tross for sterk støtte fra Trump. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

I Arizona tapte Trumps øyensten, den relativt unge investoren Blake Masters, med god margin.

Trump reiste rundt til alle disse delstatene før valget. Det ga ikke seier.

Trump fokuserte mye på seg selv i valgkampen, som jo egentlig handlet om Kongressen og delstatene. Trump har sagt han skal komme med en gedigen kunngjøring neste uke: Det er ventet at han vil si at han stiller som presidentkandidat igjen i 2024.

Donald Trump i Florida valgnatta. Han sa han både var litt skuffet, og at han så på valget som en personlig seier. Foto: Andrew Harnik / AP

På sin egen sosiale medier-plattform, sier Trump selv at han er «litt skuffet», men «at fra mitt personlige ståsted var dette en veldig stor seier», ifølge Axios.

Trump står nå svakere enn han gjorde før valget.

3. Unge velgere avgjorde

President Joe Biden (79) bønnfalte det amerikanske folk om å stemme for å redde demokratiet.

Mye kan tyde på at USAs yngste velgere – generasjon Z – svarte på presidentens bønn: På flere universiteter ble det meldt om timelange køer for å stemme.

De endelige tallene er ikke inne ennå, men antall forhåndsstemmer tyder på høy valgdeltakelse generelt. Og blant unge spesielt.

Jon Taylor, professor i statsvitenskap ved Texas University, tror retten til abort ble avgjørende for de mange unge velgerne.

– Hvis ikke høyesterett hadde fjernet Roe v Wade i juni, ville ikke demokratene kunnet mobilisere velgere på samme måte, sier han til BBC.

Unge velgere er mer demokratiske enn de eldre, påpeker John Della Volpe ved Harvard University.

– Amerikanere over 40 foretrekker Republikanerne. Amerikanere under 40, særlig Millennials og Generasjon z, foretrekker Demokratene med stor margin, sier Volpe til NPR.

Han sier også bare 4 prosent av unge velgere sier de opplever at de lever i et «velfungerende demokrati».