Demokrat vil stille president Trump for riksrett

Demokraten Brad Sherman begrunner riksrettsforslaget med at han mener presidenten har hindret etterforskningen av Russlands påståtte innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, blant annet ved å gi FBI-sjefen James Comey sparken.

Sherman innrømmer at dette er «ett skritt i en veldig lang prosess»​, melder nyhetsbyrået AP, men at han ønsker å starte den for å «beskytte landet mot» det han hevder er «maktmisbruk.»

Republikansk flertall svekker muligheten

For å få gjennom en riksrettsanklage, kreves at et flertall i Representantenes hus stemmer for.

Republikanerne, som er Trumps parti, har 24 flere seter enn demokratene i Representantenes hus, noe vil gjøre det mindre sannsynlig at demokratens forslag går gjennom.

Ifølge den amerikanske avisa The Hill, kan republikanerne lett avvise forslaget, men prosessen vil tvinge alle representantene til å ta stilling til riksrettspørsmålet, og at dette blir registrert.

Så langt har kun én annen person, demokraten Al Green fra Texas, støttet Shermans forslag offentlig.

Trumps politiske motstander fremmet riksrettsforslaget onsdag etter at presidentens eldste sønn, Donald Trump Jr. innrømmet at han hadde møtt en russisk advokat under farens valgkamp i fjor, etter å ha fått tilbud om å få skadelige opplysninger om Hillary Clinton.

Opplysningene skulle ifølge tilbudet komme fra russiske myndigheter. Dette er ikke bekreftet.

Den russiske advokaten har benektet at hun arbeidet for russiske myndigheter, og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har uttalt at han synes at det er «vilt» at Trumps sønn klandres for dette møtet.