Lavrov: – Vilt at Trump jr. klandres for møte

– Jeg blir forvirret når jeg hører om kontakten mellom de to, sa den russiske utenriksministeren da han kommenterte saken etter et møte i Brussel i dag.

Donald Trump jr. offentliggjorde i går eposter som viser at han gikk til et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaya fordi han trodde hun kunne gi skadelig informasjon om farens motkandidat, Hillary Clinton. E-postene sier tydelig at russiske myndigheter er opphavet til disse opplysningene.

Det kom ingen ting ut av møtet og Trump jr. sier han aldri informerte faren om det.

Kremls talsmann: – En såpeopera

Lavrov sier han ikke kjenner denne saken utover det han har sett på tv.

– Jeg hører med overraskelse at en advokat, en kvinne, blir klandret og Trumps sønn blir klandret for dette møtet. For meg høres dette vilt ut, sier han.

Han mener det ikke kan være noe problem at Trump jr. snakket med en advokat.

Selv har Veselnitskaya sagt at hun ikke representerte russiske myndigheter. En talsmann for Kreml sier at man der heller ikke kjente noe til dette møtet og at advokaten ikke representerte dem. Talsmann Dmitrij Peskov syns det hele begynner å ligne en amerikansk tv-serie.

– Det ser definitivt ut som en langtekkelig såpeopera som kan konkurrere med de mest vellykkede TV-seriene som for tiden sendes i USA, sier han ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

Også Vincent Eugene Francis Baugh fra Republicans Abroad er overbevist om at møtet ikke har noe med russiske myndigheter å gjøre.

– Det er lov å være dum og å være amatør. Hele greia er uheldig, det må vi bare innrømme. Men det er ikke bevisst, så det er på tide å si: «Ok. Something else», sier han til NRK.

Baugh mener det er helt vanlig for politikere å ville ha negative opplysninger om politiske motstandere og mener denne saken er noe man ikke trenger å gi mer oppmerksomhet.