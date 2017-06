Dekker hjemreise for nordmenn i London

– De som har vært i kontakt vil enten reise hjem før eller avbestille reiser til London. Vi vil dekke tidligere hjemreise og alle kostnader knyttet til det, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

Syv mennesker er drept og 48 skadd etter at tre menn kjørte ned fotgjengere på London Bridge, før de gikk til angrep på mennesker i Borough Market med kniv.

Nå opplyser flere forsikringsselskaper at de dekker kostnader for nordmenn som ønsker å reise hjem fra London tidligere, eller avbestille kommende turer til storbyen.

Berge forteller at en del kunder har tatt kontakt i morgentimene på søndag. If dekker ombestilling og avbestilling frem til fredag 9. juni, og vil da vurdere om de skal forlenge ordningen. De har også et samarbeid med sjømannskirken i London.

– De som trenger noen å prate med eller et sted å være kan også gå dit, sier Berge.

Flere selskaper dekker kostnader

DNB opplyser at et fåtall personer har tatt kontakt i forbindelse med terrorangrepet. Deres kunder får dekket avbestilling til og med torsdag. – For kunder som befinner seg i London, i nærheten av der hendelsene har funnet sted, dekker reiseforsikringen hjemreise, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø. DNB ber også reisende som oppholder seg i London sentrum om å følge med på informasjon og råd fra lokale myndigheter.

Søndag ettermiddag opplyser Gjensidige til NRK at ingen passasjerer så langt har tatt kontakt med ønske om å endre reisen. – Vi erstatter evakuering for de kunder som befinner seg i London og ønsker å reise hjem, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i en pressemelding. Gjensidige erstatter også avbestilling for turer med avreise til og med 9. juni.

SpareBank 1 dekker evakuering fra London de neste tre døgnene og avbestilling i dag, og frem til og med søndag 11. juni. De la ut melding til kunder på Facebook om evakuering og avbestillinger allerede i 02.30-tiden i natt. – Vi har fått fire henvendelser så langt. En kunde som ønsket hjelp til evakuering i natt og en ny evakuering i ettermiddag. SpareBank 1 dekker alle kostnader i forbindelse med evakuering og hjemreise fra London for våre reisende som ønsker det. Vi har også hatt to kunder som har avbestilt kommende reiser til London, sier kommunikasjonssjef Nina Skalleberg.

– Flyr som planlagt

– Norwegian tilbyr gratis ombooking til passasjerer som måtte ønske å endre deres reisetidspunkt til eller fra London i forbindelse med gårsdagens tragiske hendelser, sier presseansvarlig Daniel Kirchhoff.

Han ber passasjerer kontakte Norwegians kundesenter for hjelp. De har så langt kun fått et fåtall henvendelser om endring av billetter.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker i områdene rundt London Bridge dagen etter angrepet. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

SAS sier at de enda ikke har fått noen henvendelser, så de iverksetter ikke spesielle tiltak knyttet til reise til og fra London.

– Vi flyr som planlagt, sier Mariam Skovfoged, pressekontakt i SAS.