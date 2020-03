Norsk statsborger siktet for å planlegge terror mot St. Pauls-katedralen i London

Mannen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i fjor høst, skriver Nettavisen.

– På bakgrunn av materialet vi har tatt beslag i og gjennomgått, mener vi at han kan mistenkes å ha deltatt i terrororganisasjonen IS, sier politiadvokat Bjørn Thune i PST.

Ifølge PST dreide det seg om planlegging av terror mot St. Pauls katedral i London, og dette skal ha vært i startfasen. Planene er omtalt av britisk presse, men ifølge Nettavisen er koblingen til Norge ikke kjent før nå.

– Grunn til mistanke

Den siktede har sittet varetektsfengslet siden 6. september i fjor. Retten mener at det er grunn til å mistenke mannen, som har fremmedkulturell bakgrunn, for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn seksmåneders fengsel.

Retten frykter også at 23-åringen vil prøve å unndra seg videre straffeforfølging i saken dersom han blir løslatt De viser til at han i lengre tid har klart å skule sin virksomhet for politi- og sikkerhetstjeneste.

Det går fram av saksdokumentene at mannen har kontakter i flere land, og at han har flere lengre utenlandsopphold bak seg i ulike land, også i land utenfor Europa.

Erkjente terrorplaner

Den 36 år gamle kvinnen 23-åringen er siktet for å planlagt terroren sammen med, har erkjent at hun ønsket å gjennomføre en terroraksjon mot St. Paul's, og at målet var å drepe så mange mennesker som mulig.

Hun har tidligere erklært troskap til terrororganisasjonen Den islamske staten, IS.

Brynjar Meling er mannens forsvarer. Han sier til Nettavisen at klienten hans erkjenner å ha sendt materialet som siktelsen er basert på, til en britisk kvinne. Han gjør det klart at klienten hans nekter for å ha vært med på planlegging av en terroraksjon.

Meling forteller at klienten hans reagerte med sjokk og vantro da han ble gjort kjent med siktelsen.