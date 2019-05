Valglokalene stenges på ulike tidspunkter i de forskjellige EU-landene. NRK følger utviklingen og oppdaterer med resultater fortløpende.

Det er knyttet spenning til hvor svekket de tradisjonelle kristeligdemokratiske og sosialdemokratiske partiene blir i dette valget. Meningsmålinger forut for valget har tydet på at innvandringsmotstandere og partier på ytre høyre fløy vil få betydelig flere representanter i EU-parlamentet. Det er også ventet at miljøpartier vil få økt oppslutning i flere av EU-landene.

I Tyskland ser det ut til at Sosialdemokratiske SPD ligger an til å få bare 15,5 prosent av stemmene, ifølge målingene fra kringkasterne ARD og ZDF. For fem år siden fikk SPD 27,3 prosent.

Det var en avmålt stemning på SPDs valgvake i Berlin. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Statsminister Angela Merkels kristendemokrater i CDU og det bayerske allierte CSU ligger an til å få sammen 28 prosent, ned fra 35,3 prosent i EU-valget for fem år siden.

De grønne er den store vinneren i prognosen, og kommer på andre plass med 22 prosent. I EU-valget i 2014 fikk miljøpartiet 10,7 prosent av stemmene.

Ytre høyrepartiet AfD har fått mer enn 10 prosent av stemmene, en liten økning fra forrige EU-valg.

Valgresultat direkte fra Europaparlamentet i Brussel Du trenger javascript for å se video.

Svekket etter skandalevideo i Østerrike

Østerrikes konservative regjeringsparti får et solid oppsving i EU-valget, mens ytre høyre går tilbake, ifølge prognoser publisert av østerrikske medier.

Østerrikes kansler fra det konservative partiet, har styrket sin stilling. Her er Sebastian Kurz med sin samboer Susanne Thier Foto: ALEX HALADA / AFP

Statsminister Sebastian Kurz' parti ÖVP har ifølge målingen fra østerrikske medier fått 34,5 prosent av stemmene i valget på nytt EU-parlament. Det er 7,5 prosentpoeng mer enn valgresultatet i 2014.

Det skandalerammede ytre høyrepartiet FPÖ, som gikk ut av Kurz' regjering for få dager siden, ligger an til å få 17,5 prosent av stemmene, ned 2,2 prosentpoeng.

FPÖ ble tidligere i uka tvunget ut av regjeringen etter at tyske medier publiserte en video hvor partiets leder Heinz-Christian Strache tilsynelatende tilbød offentlige kontrakter til en

russer som utga seg for å være investor, i bytte mot valgkampstøtte i 2017. Strache har siden anmeldt tre personer som han mener står bak det skjulte opptaket.

Opposisjonen styrket i Hellas

I Hellas viser de første prognosene at den konservative opposisjonen i partiet Nytt Demokrati får flest stemmer. De går fram fra 32 til 36 prosent oppslutning.

Det venstreorienterte regjeringspartiet, Syriza går tilbake fra en oppslutning på 29 til 25 prosent.

Valget på nytt EU-parlament har pågått over flere dager, men de aller fleste landene holder valg i dag. Det samlede antallet stemmeberettigede i hele EU er rundt 400 millioner.

EU-valget forklart i grafer, kart og tekst