Notre-Dame skal gjenreises innen fem år

Frankrikes president Emmanuel Macron kom med løftet i en TV-sendt tale til nasjonen tirsdag kveld.

– Vi er et folk som bygger. Vi har masse å bygge opp igjen, så ja vi skal gjenoppbygge Notre-Dame enda vakrere, og det skal skje i løpet av fem år, sa presidenten og ba samtidig folket om å være tålmodige.

Macron avlyste mandag kveld en tale til nasjonen om dialogarbeidet han har ført i landet etter omfattende protester de siste månedene.

– Jeg kommer til å henvende meg til dere i dagene fremover slik at vi alle samlet kan ta debatten vi skal ha, men dette er ikke den rette stunden for å ta den debatten, opplyste Macron.

– Katastrofen kan føre oss sammen

– Etter prøvelsene kommer ettertanken og så kommer handlingen. La oss ikke bli utålmodige. Det kan fort bli slik at vi blir utålmodige. Vi må være bevisst at denne katastrofen kan føre oss sammen ved at vi tenker på hva vi har lært og hva vi kan bli, og at vi kan bli enda bedre enn det vi er, oppfordret Macron.

Det kjente landemerket i Paris fikk omfattende skader i den voldsomme brannen mandag kveld, men hovedkonstruksjonen i stein står fortsatt.

– Det vi så i går kveld i Frankrike var evnen til å mobilisere. Til å forene oss. I løpet av vår historie har vi bygget byer, havner, kirker. Mange har brent, mange har blitt ødelagt av krig og revolusjon, hver gang har vi bygget dem opp igjen, minnet presidenten folket om.

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP, Philippe Wojazer/Pool via AP

– Vår historie tar aldri slutt

– Brannen i Notre-Dame minner oss om at vår historie aldri tar slutt, og at vi alltid vil ha prøvelser å overvinne. Det vi tror kan være umulig å ødelegge kan også ødelegges, og vi må ikke glemme denne sårbarheten, sa Macron.

Han ba franskmenn huske på at dette er historiens gang, og hyllet samtidig både brannmenn og franskmenn for innsatsen det siste døgnet.

– Husk de siste timene i går, i natt og i morges. Hver og en ga alt de hadde. Brannmennene kjempet heroisk, politifolk og helsepersonell var der. Franskmenn var berørt, rolige, folk gråt, journalister skrev, fotografer viste de dramatiske bildene. Rike og ikke-rike har gitt det de kunne. Alle har gitt det de kan, i sine roller, sa Macron da han takket folket for innsatsen.

Han ba Frankrike om å nå samle seg om et felles fremtidsrettet prosjekt.

– Vi må finne tilbake til tråden i vårt nasjonale prosjekt og det som forener oss. Et menneskelig prosjekt, det lidenskapelig franske prosjekt. Franskmenn og utlendinger som elsker Paris: jeg deler deres smerte og jeg deler deres håp. Vi må nå handle og vi skal klare det.