Dansk folketingspolitiker ut av partiet – har et forhold til mindreårig jente

Politiker Mike Villa Fonseca har forlatt det danske partiet Moderaterne og blir løsgjenger på folketinget, varsler han selv til danske TV 2.

Årsaken er at han har brutt partiets interne retningslinjer. Kjæresten hans er under 18. Han er 28.

I Moderaternes retningslinjer heter det at politikerne ikke får lov til å ha seksuelle relasjoner til personer under 18.

Fonseca varslet fredag kveld at han vil sykemelde seg, før han vender tilbake til politikken som løsgjenger.

– Selvfølgelig kan man ikke representere Moderaterne hvis man har seksuelle relasjoner med barn i 8. klasse. Det er bunnlinjen i denne saken. Det er Mike Fonseca som svikter her, sier partileder Lars Løkke Rasmussen til danske TV 2.

Skal ha samtykke fra foreldrene

Ifølge Rasmussen er jenta 15 år gammel. Fonseca skal ha møtt henne da hun enda gikk i 8. klasse.

Selv sier Fonseca at han har samtykke fra både jenta og foreldrene hennes.

– Vi er glade, det fungerer for oss, vi har det godt og det er ekte kjærlighet. Og vi er innenfor lovens rammer. Dessverre er det ikke innenfor Moderaternes retningslinjer, og derfor må jeg ta ansvar og melde meg ut, sier han til TV 2.

I Danmark er den seksuelle lavalderen 15 år.

Fonseca kommer fra byen Køge i Øst-Sjælland i Danmark, og har bakgrunn som sykepleier og brannmann, før han ble politiker.

Til kanalen sier han at han nå står fram fordi han har opplevd økt interesse rundt hans forhold. Han sier ikke hvor interessen kommer fra.

– Jeg har forsøkt å holde privatlivet og arbeidslivet adskilt, sier Fonseca.

Partilederen ba han gå

Ifølge partileder Rasmussen var det han selv som ga Fonseca beskjed om at han måtte trekke seg fra partiet.

– Det er ikke mulig å forsvare at voksne mennesker har et forhold til en elev som går i åttende klasse. Det kan jeg personlig ikke stå inne for, sier Rasmussen.

Til kanalen sier han også at han vil bli enormt skuffet dersom andre partier nå tar løsgjengeren Fonseca inn i sitt parti.

At Fonseca nå trekker seg får også politiske konsekvenser. Med en plass mindre i Folketinget, har regjeringen Moderaterne er en del av ikke lenger flertall.