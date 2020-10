Danmarks utenriksminister politianmeldt for voldtekt

Kofod skal ha hatt samleie med jenta under en fest på en folkehøyskole i Esbjerg påsken 2008, i forbindelse med et seminar på skolen, skriver B.T.

Utenriksministeren er politianmeldt både for å ha brutt den danske straffelovens paragraf 216 (voldtekt), og paragraf 223, som kalles «skolelærerparagrafen» og betyr at den seksuelle lavalder blir økt fra 15 til 18 år i tilfeller der det påståtte offeret i en sak har samleie med en person som er betrodd i forbindelse med undervisning, oppdragelse eller lignende.

Jenta deltok på seminaret og var medlem i ungdomsorganisasjonen til Kofods parti Socialdemokratiet. I tillegg hadde hun tidligere hatt arbeidsuke ved partiets gruppe i Folketinget.

Får ikke konsekvenser

Jussprofessor Sten Schaumburg-Müller ved Syddansk Universitet ser imidlertid ikke for seg at anmeldelsen fører med seg noe.

– Jeg har veldig vanskelig for å se at borgere som overhodet ikke har noe med saken å gjøre kan anmelde så lang tid etter hendelsen skjedde, når personen det dreier seg om har valgt ikke å si at det har forekommet noe straffbart her, og det ikke tidligere har kommet en anmeldelse ut av det, sier Schaumburg-Müller til Ritzau.

Utenriksminister, Jeppe Kofod har tidligere innrømmet, og beklaget, at han hadde sex med en 15 år gammel jente.

– Jeg var full, og jeg var dum, erkjennte Kofod i et intervju med dansk TV2 i september.

Da fikk han også støtte fra statsminister Mette Fredriksen som sa hun fortsatt hadde tillitt til Kofod.

– Jeg har tillit til ministrene som er utnevnt i Danmark. Jeppe Kofod har både unnskyldt og beklaget og har gjort det for mange år siden, sa Fredriksen til dansk TV 2.

Flere krenkere

Koefod er langt fra den eneste som nå er i hardt vær i Danmark på grunn av anklager om seksuell trakassering.

Mandag kalte overborgermester Frank Jensen i København inn til pressekonferanse der han fortalte at han trakk seg.

Dagen før satt han i møte i fire timer med den politiske ledelsen i partiet Socialdemokratiet som han er nestformann i. På en pressekonferanse etterpå innrømmet han å ha krenket kvinner i flere tiår og beklaget sin oppførsel.

Han erkjente også at det kunne dukke opp flere saker.

Det har kommet sterke metoo-anklager mot flere mannlige politikere i Danmark de siste ukene. 7. oktober trakk Radikale Venstres partileder Morten Østergaard seg etter en anklage som stammer fra ti år tilbake i tid.

Bedt om å suge pikk

Det var programleder Sofie Lindes krafttale om seksuell trakassering som førte til nytt fokus på metoo i Danmark denne høsten.

Som leder for en humorgalla på dansk TV2 brukte Linde anledningen til å fortelle om hvordan hun gjennom 12 år innen media har opplevd seksuell trakassering. Og hvordan mektige menn har oppført seg upassende.

Hun valgte ut en av historiene, blant mange.

Helt fersk i jobben som radiovert skulle det være julefrokost i Danmarks Radio. Linde husker at hun hadde gledet seg til det.

Plutselig kom en stor TV-personlighet opp til henne.

– Han tar fatt i armen min og sier; hvis du ikke blir med ut og suger min pikk så skal jeg ødelegge karrieren din, sier Linde.

Hun sa nei, og understreker at det gikk bra med henne og karrieren uansett.