Dansk partileder trekker seg etter metoo-innrømmelser

Morten Østergaard har trukket seg som politisk leder av Det Radikale Venstre. Det ble klart etter et sju timer langt møte i partiets folketingsgruppe.

– Jeg har sviktet i saken om Lotte Rod. Det var min hånd hun fjernet fra låret sitt for et tiår siden, sa Østergaard og erkjente at han hadde krenket partikollegaen sin.

Han sier han sviktet partiet sitt og tilliten han var blitt vist.

– Derfor kan jeg ikke lenger med troverdighet fortsette som politisk leder, sa Østergaard.

Lotte Rod fortalte om trakasseringen for tre uker siden. Foto: DR

Partikollegaen Lotte Rod skriver på Twitter at han har sagt unnskyld til henne. Hun sier at hun synes det er leit at han gir seg.

– Det er ikke lenger det som skjedde som er problemet. Det viktige er at vi får en kulturendring, skriver hun.

Fortalte for tre uker siden

Lotte Rod fortalte for tre uker siden hvordan hun flere ganger har vært utsatt for seksuell trakassering i partiet.

– Det var menn som var eldre enn meg og som hadde makt. Jeg kan nevne flere eksempler på upassende berøring, sa hun til DR.

I det siste har flere kvinner stått frem og fortalt om sine det de har opplevd. Det Radikale Venstre har vært et av partiene som har vært tydeligst på at man må gjøre noe for å endre en uheldig kultur.

Flere metoo-saker

I begynnelsen av september tok programleder Sofie Linde et kraftig oppgjør med seksuell trakassering da hun ledet en prisutdeling. Hun fortalte blant annet at hun opp gjennom årene flere ganger har opplevd menn som har oppført seg upassende.

– Om du ikke suger pikken min, så ødelegger jeg karrieren din. Du trenger javascript for å se video.

Så fulgte en sak der den danske utenriksministeren ba om unnskyldning for at han hadde sex med en 15-åring på et kurs for partiets ungdomsorganisasjon. (Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år. journ anm.)

Jeppe Kofod gjorde politisk comeback kort tid etter at saken ble kjent. Han ble utenriksminister i statsminister Mette Fredriksens regjering i 2019.

På dagens pressekonferanse sa Østergaard at heller ikke han har noen planer om å forlate politikken.

Sofie Carsten Nielsen. Foto: DR

Østergaard avløste i 2014 Margrethe Vestager som partileder. Nå overtar Sofie Carsten Nielsen ledervervet i sentrumspartiet, som fungerer som støtteparti for den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen.