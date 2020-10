Etter 11 år som borgermester i København gir han seg. De siste dagene har anklagene strømmet inn mot Frank Jensen. Søndag innkalte han til en pressekonferanse etter et fire timer langt møte. Da sa at han hadde krenket kvinner i flere tiår og beklaget sin oppførsel.

Han sa at han hadde solid oppbakking av partiet, men det ble ikke ro med det.

Mandag innkalte han igjen til en pressekonferanse.

– Nå har jeg sovet på det. Med det store mediepresset som er nå, kommer det til å overskygge mitt arbeide. Jeg skulle gjerne ha avsluttet mitt politiske liv på en annen måte, det sier seg selv, sa Jensen da han møtte pressen.

Jensen sa også at han vare lite fornøyd med måten den ene saken etter den andre dukket opp i mediene.

– Vi har fått mange saker som blir fortalt i pressen. Så skal man forholde seg til dem uten at man får vite hva som ligger bak.

– Jeg har vært en krenker

På gårsdagens pressekonferanse sa han at han hadde forstått at han har krenket mange kvinner i løpet av flere tiår. Flere kvinner hadde stått fram med fullt navn, mens andre kom med sine historier anonymt.

– Jeg har vært en krenker. I over 30 år har jeg vært del av en kultur der kvinner er blitt krenket, sa han da.

Borgermesteren sa at han hadde sagt unnskyld til en kvinne for en hendelse på et vertshus i Nyhavn i 2012. Han sa også unnskyld til flere kvinner som han hadde krenket på at dansegulv på et julebord på Rådhuset i 2011.

Han erkjente også at det kunne dukke opp flere saker.

Til tross for de uforbeholdne beklagelsene han kom med på søndag, var det flere partimedlemmer som oppfordret Larsen til å ta permisjon. Så ble det altså til at han trekker seg.

– Jeg har besluttet å tre tilbake som overborgmester, så mitt parti får god tid til å finne min avløser fram mot det neste kommunevalget, sa han.

49 år gamle Lars Weiss blir en foreløpig ny borgermester i København.

Frederiksen: – Det er åpenbart at vi har problemer

Statsminister og partiformann Mette Frederiksen har for første gang kommentert saken:

Partileder og statsminister Mette Frederiksen innrømmer at partiet har problemer som må tas tak i. Foto: Mads Claus Rasmussen /ritzau Scanpix / NTB

– Jeg ser meget alvorlig på de anklagene som er kommet fram. Det er åpenbart at vi har noen problemer i partiet som vi må ta tak i, sier hun i en skriftlig kommentar til nyhetsbyrået Ritzau.

Hun sier sjikane og krenkelser ikke kan forsvares og at partiet må skape en kultur hvor slikt ikke godtas.

Likestillingsminister Mogens Jensen sier det var en hard, men nødvendig beslutning.

Den politiske lederen for Enhetslisten, Pernille Skipper, sier til Danmarks Radio at det er klokt av Frank Jensen at han nå trekker seg.

– Hvis man vil være et parti som står på ofrenes side, harmonerer det dårlig med å ha en nestformann som har krenket den ene etter den andre. Derfor syns jeg det er en klok beslutning, sier hun.

Det har kommet sterke metoo-anklager mot flere mannlige politikere i Danmark de siste ukene. 7. oktober trakk Radikale Venstres partileder Morten Østergaard seg etter en anklage som stammer fra ti år tilbake i tid.

En annen sak som har vært mye fremme er en ti år gammel sak der landet justisminister, Jeppe Kofod har innrømmet, og beklaget, at han hadde sex med en 15 år gammel jente.