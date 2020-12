Dette er vaksinasjonsbeviset du vil få

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det i månedene som kommer kan bli krav om å vise fram et bevis for gjennomgått vaksinering.

– Det kan være nødvendig for å slippe innreisekarantene i Europa. Også i andre situasjoner kan det tenkes at slik dokumentasjon vil bli nødvendig, sier Nakstad.

Han opplyser at dette diskuteres i Europa nå.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad opplyser om at det foregår diskusjon i Europa nå om hvordan vaksinasjonsbevis kan bli tatt i bruk. Foto: NRK

Sentralt registrert

Folkehelseinstituttet opplyser at alle som blir vaksinert skal bli oppført i den sentrale databasen Sysvak. Det er også informasjon som normalt sett skal være i din egen pasientjournal.

Når du blir vaksinert, så kan du be om å få kortet på papir. Den vaksinerte kan også selv skrive ut vaksinasjonskortet på helsenorge.no. Det skal ligge klart der dagen etter vaksinasjon.

Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, advarer om at gjennomgått vaksinasjon ikke er et bevis på at du likevel kan smitte andre. Foto: epidemi.as

Gir ingen rettigheter nå

– Vaksinasjonskortet er bare en bekreftelse på at man er vaksinert. Det gir ingen rettigheter eller fritak for restriksjoner, opplyser overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.

Han poengterer at det ennå ikke er avklart om vaksinen gjør at du beskytter andre mot smitte. Dette er noe som både Biontech/Pfizer og Moderna forsøker å finne ut. Det er noen indikasjoner på at vaksinen fra Moderna gjør at du til en viss grad ikke sender viruset videre, men forskerne har ennå ikke nok data til å konkludere.

– Vaksinerte må følge de samme smittevernreglene som andre, sier Aavitsland.

Meningen med appen CommonPass er at det skal fungere som et internasjonalt bevis på gjennomgått testing og vaksinering. Foto: Commons Project

Store planer

Det foregår mye planlegging for hvordan slike bevis på gjennomgått vaksinering skal brukes. Initiativet CommonPass blir støttet av blant annet World Economic Forum og en rekke flyselskap.

Tanken er at reisende har en app som viser blant annet testresultater og vaksinering. Meningen er at den skal kunne inneholde informasjon som er lagret i sentrale helseregistre.

– Den skal tilfredsstille de enkelte landenes behov for slik dokumentasjon samtidig som den ivaretar kravet til at helseinformasjon er privat, skriver prosjektet.

Kan bli et problem

At noe slikt kan komme, har vært diskutert helt siden pandemien begynte. Konklusjonen er at det gir opplagte fordeler med tanke på reiser og situasjoner der folk kommer i nær kontakt med hverandre.

Samtidig kommer det advarsler om at et slikt system kan slå skjevt ut.

– Risikoen er at de kan føre til at arbeidsgivere diskriminerer mot folk som ikke har et slikt bevis. Verdien av dem kan gi perverse utslag, slik som at folk med vilje lar seg smitte for å få en jobb, skriver professor Nita Farahany ved Duke University i Washington Post.