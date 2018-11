CNN saksøker Trump for utestengelse av reporter

I søksmålet heter det at Acostas og CNNs rettigheter i tråd med det første og femte grunnlovstillegg er brutt. Her er blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet nedfelt.

Kanalen krever at Acosta igjen får tilgang til Det hvite hus.

Acosta fikk akkrediteringen sin inndratt, etter å ha havnet i en konfrontasjon med USAs under en pressekonferanse i Det hvite hus. I pressekonferansen skulle Trump blant annet snakke om mellomvalget, som han omtalte som en stor suksess for Republikanerne.

Den gode stemningen forsvant imidlertid da Trump fikk kritiske spørsmål om blant annet hvorfor han har kalt migrantkaravanen i Mexico for en «invasjon», og hvorfor han i en valgkampvideo har koblet en drapsdømt mexicaner til karavanen.

Da Acosta fra CNN skulle spørre Trump om hvorfor Trump har kalt migrantene som er på vei mot USA for en invasjon, avbrøt Trump ham: «Her kommer det», sukket Trump, før Trump og Acostas verbale konfrontasjon eskalerte.

Acosta var ikke fornøyd med svaret presidenten ga, og fortsatte å stille spørsmål om migrantene og etterforskningen til Robert Mueller. Til slutt fikk Trump nok.

– Nå holder det!, sa presidenten.

– Det er nok. Det er nok. Legg ned mikrofonen. CNN burde skamme seg for at du arbeider for dem. Du er en uforskammet, forferdelig person, sa presidenten til Acosta, samtidig som han anklaget CNN for å spre falske nyheter.