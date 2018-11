Beskylder Det hvite hus for å ha delt manipulert videoopptak fra opphetet pressekonferanse

Hensikten skal være å framstille CNN-journalist Jim Acosta som mer aggressiv enn han var i virkeligheten. Det hvite hus hevder at Acosta gikk til håndgripeligheter overfor en praktikant og publiserte en videosnutt på nett der hastigheten er satt opp for å få Acostas armbevegelser til å framstå med mer pågående.

Både AP og DPA har konsultert videoeksperter som har sammenlignet det originale opptaket, slik det ble sendt direkte på fjernsyn, med det som pressetalskvinne Sarah Sanders sendte ut i etterkant. Forskjellen skal være tydelig.

Foreningen av fotografer som jobber i Det hvite hus, sier at manipulering av bilder er villedende, farlig og uetisk. Fotografene sier de er sjokkert over at Sanders kan ha formidlet en manipulert versjon av det som faktisk skjedde.

Kjefter på pressen

Den oppsiktsvekkende sekvensen der presidenten skjeller ut en CNN-reporter på onsdagens pressekonferanse i Det hvite hus, går verden rundt. Nå utkjempes den verbale krigen om det som skjedde umiddelbart etterpå.

En medhjelper i presseavdelingen i Det hvis hus forsøker å ta fra CNN-reporter Jim Acosta mikrofonen, men han vrir seg unna og vil fortsette utspørringen av Trump.

Nå blir dette framstilt av pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders som om Acosta gikk til håndgripeligheter mot en «ung kvinne som bare forsøkte å gjøre jobben sin som praktikant i Det hvite hus. Dette er fullstendig uakseptabelt», sier Sanders.

Ikke lenge etter sendte hun ut den omstridte versjonen på sosiale medier.

Acosta har fått sin akkreditering til Det hvite hus trukket tilbake , noe CNNs sjefer reagerer kraftig mot. De støtter sin reporter fullt og helt.

Denne situasjonen blir av Det hvite hus framstilt som om CNN-reporter Jim Acosta går til håndgripeligheter mot en praktikant. Hun forsøker å ta mikrofonen, han holder fast på den. Foto: Evan Vucci / AP

Hevnaksjon

– Dette er en gjengjeldelse for Acostas kritiske spørsmål. Sanders framsetter feilaktige beskyldninger og lyver om hans handlemåte. Hun viser til en handling som aldri skjedde. Beslutningen om å trekke Acostas akkreditering er uten sidestykke og en trussel mot vårt demokrati. Landet fortjener bedre, heter det i en uttalelse.

Pressekonferansen etter mellomvalget markerer et absolutt lavmål i forholdet mellom presidenten og pressen.

CNN sier at angrepene på pressen er gått for langt. Nyhetskanalen mener de ikke bare er farlige, men viser en foruroligende uamerikansk måte å reagere på.

Presseforeningen for medier akkreditert til Det hvite hus sier i en uttalelse at det er en reaksjon utenfor enhver proporsjon å straffe en reporter på denne måten. Foreningen ber administrasjonen om straks å omgjøre «denne svakt begrunnede og feilaktige handling».