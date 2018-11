Festtalen til Trump ødelagt av kritiske spørsmål

Journalistene nektet å tie selv etter at Donald Trump i klare ordelag sa at de måtte lukke munnen og sette seg ned.

Det var da CNN skulle stille sine spørsmål det begynte. Donald Trump avbrøt journalisten under spørsmålsstillingen med å si: «Her kommer det». Spørsmålet var om hvorfor Trump hadde sagt at migrantene som var på vei mot USA var en invasjon.

CNN var ikke fornøyd med svaret presidenten ga, og fortsatte å stille spørsmål om migrantene og etterforskningen til Robert Mueller. Til slutt fikk Trump nok.

Journalistene ga seg ikke

– Nå holder det!, sa presidenten.

– Det er nok. det er nok. Legg ned mikrofonen. CNN burde skamme seg for at du arbeider for dem. Du er en uforskammet, forferdelig person, sa presidenten til journalisten.

Donald Trump sa at CNN sprer store mengder med «Fake News», og at kanalen når den gjør det, er den en fiende av folket.

Journalisten fra CNN ga seg ikke, og flere journalister sa at de støttet CNN.

De andre journalistene fortsatte med de samme spørsmålene som CNN forsøkte å stille. Flere ganger sa Trump med klare ord at journalistene gikk over streken, og at de ikke oppførte seg bra.

Visepresident Mike Pence fikk et overraskende spørsmål under pressekonferansen til Donald Trump. Du trenger javascript for å se video.

Mye latter

Presidenten gikk ikke fra rommet. Han lot journalist etter journalist stille spørsmål. Til tross for at det til tider ble ampert, så kom det flere episoder der folk i salen lo. De lo ikke av Donald Trump, men med ham.

Da presidenten plutselig henvendte seg til visepresident Mike Pence og spurte om han ville være kandidat også ved valget i 2020, utløste det mye latter.

Trump fikk også salen med seg da han snakket om flere av de republikanske kandidatene som ikke ville ha hjelp fra ham, og at de hadde tapt.