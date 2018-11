CNN-reporter mister akkrediteringen etter munnhuggeri med Trump

– Det hvite hus har inntil videre inndratt akkrediteringen til reporteren som var involvert, sier talskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus og legger til at Acosta er utestengt fra Det hvite hus.

Sanders beskylder Acosta for å ha «lagt hendene sine på en ung kvinne som bare forsøkte å gjøre jobben sin som praktikant i Det hvite hus». Det er «fullstendig uakseptabelt», sier Sanders.

CNN-journalisten benekter dette.

– Dette er en løgn, skriver Acosta på sin Twitter-konto.

Får støterklæringer

Acosta har også lagt ut en video på Twitter der en tjenestemann fra Secret Service inndrar presseakkrediteringen hans.

Han får støtte både av sin egen arbeidsgiver CNN og av presselosjen i Det hvite hus.

– Korrespondentforeningen i Det hvite hus protesterer på det sterkeste mot Trump-administrasjonens beslutning om å bruke sikkerhetsklareringen fra Secret Service som et verktøy for å straffe en reporter de har et anstrengt forhold til. Vi oppfordrer Det hvite hus til umiddelbart å gjøre om på denne svake og feilaktige beslutningen, heter det i en uttalelse fra foreningen.

CNN som Acosta jobber for tar journalisten i forsvar på Twitter.

– Dette ble gjort i gjengjeldelse for hans vanskelige spørsmål på dagens pressekonferanse. Jim Acosta har vår fulle støtte, skriver kanalens kommunikasjonsavdeling.

President Donald Trump retter pekefingeren mot CNN-reporter Jim Acosta mens han blir fratatt mikrofonen under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag. Foto: Evan Vucci / AP

Konfrontasjon på pressekonferanse

Konfrontasjonen mellom Trump og Acosta skjedde da Trump onsdag holdt en pressekonferanse der han blant annet omtalte mellomvalget i USA som en stor suksess for Republikanerne.

Den gode stemningen forsvant da han fikk kritiske spørsmål om blant annet hvorfor han har kalt migrantkaravanen i Mexico for en «invasjon» og hvorfor han i en valgkampvideo har koblet en drapsdømt mexicaner til karavanen.

Det var da Acosta fra CNN skulle stille sine spørsmål det begynte. Donald Trump avbrøt Acosta under spørsmålsstillingen med å si: «Her kommer det». Spørsmålet var om hvorfor Trump hadde sagt at migrantene som var på vei mot USA var en invasjon.

Flere journalister fikk gjennomgå for sine spørsmål på Trumps pressekonferanse om valgresultatet Du trenger javascript for å se video. Flere journalister fikk gjennomgå for sine spørsmål på Trumps pressekonferanse om valgresultatet

Journalistene ga seg ikke

– Nå holder det!, sa presidenten.

– Det er nok. Det er nok. Legg ned mikrofonen. CNN burde skamme seg for at du arbeider for dem. Du er en uforskammet, forferdelig person, sa presidenten til Acosta.

Donald Trump sa at CNN sprer store mengder med «Fake News», og at kanalen når den gjør det, er den en fiende av folket.

Acosta ga seg ikke, og flere journalister sa at de støttet CNN. De andre journalistene fortsatte med de samme spørsmålene som CNN forsøkte å stille.