California, USAs mest folkerike stat og en av verdens største økonomier, vedtok mandag å videreføre en omfattende klimalovgivning. Guvernør Jerry Brown sier den er et eksempel til etterlevelse for andre delstater og nasjoner som ønsker å senke utslippene.

– California sto opp mot vår tids eksistensielle trussel, sier Brown ifølge AP.

Guvernør Jerry Brown mener andre delstater må følge Californias eksempel. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Vedtaket forlenger et klimakvotesystem med ytterligere ti år, og er del av guvernørens mål om å framstille California som en foregangsstat i en tid hvor Donald Trump trekker seg ut av miljøavtaler og det hersker en enorm politisk splittelse i Washington D.C.

– Republikanere og demokrater satte forskjellene til side, gikk sammen og tok modige avgjørelser. Det er slik et godt styresett ser ut, sier Brown.

Guvernøren greide å samle to tredjedels flertall for forslaget, men det har ikke vært helt uten problemer. Mens enkelte miljøvernere har kritisert lovgivningen for ikke å være streng nok, mener andre at det vil øke prisnivået i en allerede kostbar delstat.

California har et tørt klima og herjes årlig av mange skog- og krattbranner. Tørkeproblemet er ventet å bli i verre i takt med klimaendringene. Foto: Noah Berger / Reuters

– Du kan stoppe hele California uten at det får en effekt på det globale klimaet. Men det du kan måle, er effekten disse skattene får på de fattigste i mitt distrikt og over hele delstaten, sier den republikanske senatoren Andy Vidak.

Hylles av «The Governator»

Kvotesystemet krever at forurensere må få tillatelse til å slippe ut drivhusgasser. Enkelte av kvotene blir gitt bort gratis, mens andre blir lagt ut på auksjon. Dette vil ifølge myndighetene generere inntekter i milliardklassen til delstaten.

Den tidligere republikanske guvernøren Arnold Schwarzenegger hyller at lokalpolitikere fra begge sider kom sammen og videreførte klimatiltakene. Foto: Charles Sykes / AP

Delstatslovgivningen krever at California reduserer utslippet av klimagasser til 40 prosent fra 1990-nivået innen 2030, ifølge AP.

Alternativet til dette kvotesystemet, som California er alene om i USA, ville dermed vært tungvinte restriksjoner som koster forbrukeren mer, hevder Brown.

Tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger hyller vedtaket.

Los Angeles er beryktet for elendig luftkvalitet og mye smog. Den nye klimapakken inkluderer tiltak for å bedre lufta i delstaten. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– Vi kan kjempe for et fritt marked som rydder opp i miljøet, samtidig som vi kjemper for økonomisk vekst, sier han ifølge Los Angeles Times.

Fakta om Parisavtalen Ekspandér faktaboks Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.

Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november.