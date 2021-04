Brukerdata fra 500 millioner Linkedin-brukere selges på hackerforum

Informasjon fra brukerprofilene er del av en database som er lagt ut for salg på en nettside som er populær blant hackere, melder CNN.

Et arkiv med blant annet ID, fullt navn, e-post-adresser, telefonnummer, kjønn, stillingstitler er lekket.

Av de rundt 675 millioner brukerne til plattformen, er 500 millioner brukere rammet. Det tilsvarer om lag 75 prosent av alle Linkedins brukere.

Linkedin er en sosial medieplattform for yrkesaktive. Plattformen brukes for å skape nettverk, og til jobbsøking og rekruttering.

Plattformen har brukere i en rekke land, inkludert Norge.

Ikke dataavvik

Personen som har lagt ut databasen auksjonerer den bort for en firesifret sum, ifølge nettstedet Cybernews.

Samtidig kan brukere av hackerforumet kjøpe tilgang til lekkasjen for rundt to dollar.

Ifølge Linkedin, som eies av Microsoft, er det kun offentlig tilgjengelig informasjon som er lagt inn i databasen.

– Dette er ikke et datavvik fra Linkedins side, og ingen private medlemsdata er inkludert i databasen, så vidt vi kan se, sa selskapet i en uttalelse.

Nyheten kommer knappe fem dager etter at det ble kjent at informasjonen til rundt 500 millioner Facebook-brukere er delt i et hackerforum.

Blant dem er 475.000 norske brukere, og konsernsjef Mark Zuckerberg.