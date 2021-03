Hackarar kan ha lagt info frå Østre Toten på det mørke nettet

Det var i januar at Østre Toten kommune vart utsett for eit stort hackerangrep som sette alle systema ut av spel. Truleg kom både persondata og helsedata på avvege.

Hackarane sende krav om løysepengar. No har dei sendt ein ny beskjed om at info frå kommunen er lagt ut på «det mørke nettet», eit nettverk for kriminelle.

– Vi prøver no å finne ut kva info som kan ha komme ut der, seier kommunedirektør, Ole Magnus Stensrud.

Kommunedirektør, Ole Magnus Stensrud i Østre Toten seier dei har vore førebudd på at info som vart stolen i hackerangrepet kan bli misbrukt. Foto: Knut Røsrud / NRK

Politiet etterforskar

Hackarane skal ha sendt ei melding via kommunen sine interne system om at infoen er lekka.

– Politiet har fått informasjon om at det kan vere lekka data frå angrepet.

Det seier André Hals hos etterforskingsavdelinga på Gjøvik. No etterforskar dei saka vidare for å finne ut konkret kva som kan ha blitt lagt ut.

– Det er så langt vi er komme, seier Hals.

Hals seier at det mørke nettet i stor grad er uregulert og ein arena for mange ulike aktørar.

– Vi kjem til å ta tak i det og følge denne tråden for å få ut så mykje informasjon som mogleg, seier han.

Kommunedirektøren seier dei heile tida har vore klar over at data som vart stolen i angrepet kan bli misbrukt.

– Same helg som vi vart angripe, gjekk vi ut med informasjon til våre innbyggarar om at personsensitive data kan vere på avvege, seier kommunedirektøren.

Fekk store konsekvensar

Angrepet er det største som er skjedd mot ei kommune nokon gong. I PST si trusselvurdering har dei sagt at ein er ekstra sårbare for å bli angripe med heimekontor. Ekspertar seier også at småkommunar er ekstra sårbare for slike angrep.

Hackarane tok seg bak brannmuren og sletta alt i Østre Toten. Dei 1300 tilsette i kommunen måtte jobbe med penn og papir i lang tid.

Hackarane bad om løysepengar for å gi tilbake sikkerheitskopiane, men det har dei ikkje fått. No blir kommunen truga på nytt.

Dataangrepet fekk blant anna desse konsekvensane: